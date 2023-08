AMLO se ‘lanza’ contra las papitas: ‘Cuestan muchísimo y les echan mucho aire’

El presidente Andrés Manuel López Obrador se quejó este miércoles del exceso de aire -y sodio- que contienen las papitas que se comercializan en territorio mexicano, aunque dijo que el principal problema es el alto precio de estos productos.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano se lanzó de nueva cuenta contra los alimentos y bebidas chatarra que “son dañinos para la salud”; sin embargo, enfatizó que su gobierno solo informará sobre el tema y no realizará ninguna prohibición.

“Hay mucho fraude, muchos productos adulterados, chatarra. Las papitas, que les ponen mucha sal, pero lo que duele más de las papitas es que cuestan muchísimo y le echan mucho aire”, se quejó esta mañana en Palacio Nacional.

Ante esto, el presidente dijo que pedirá a Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que presente un informe sobre los productos que se venden como saludables, pero que contienen altos niveles de grasas, azucares y sodio.

AMLO vs. la comida chatarra

Esta no es la primera vez que AMLO se pronuncia en contra de la comida industrializada, en múltiples ocasiones el presidente ha criticado los altos precios de estos productos, así como la cantidad de azúcar, grasa y conservadores que estos contienen.

Asimismo, ha recomendado sustituir estos alimentos por comida prepara en casa.

“Los productos chatarra, no sólo porque tienen mucha sal, mucha azúcar, muchos químicos, conservadores, no sólo eso, son carísimos, una bolsita de papas imagínense lo que cuesta. Si se compra la papa y se hace en casa, es más barata, mucho más barata, más sana, no se llena de sal, de aceite”, dijo hace un par de meses.

“Lo mismo en el caso de las bebidas o refrescos. Es lamentable que por la publicidad se consuma tanto refresco embotellado, habiendo tantas frutas y pozol y muchas otras bebidas, chilate, imagínense, y pinole, tascalate, el natalí”, sentenció.