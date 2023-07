‘Si no pueden, renuncien’: La frase con la que Alejandro Martí reclamó a Calderón y García Luna

Alejandro Martí, dueño de las tiendas deportivas del mismo nombre así como fundador de la organización México SOS, falleció este lunes a los 73 años.

Parte de la dinastía que fundó un negocio deportivo con casi 90 años de historia, la familia de Alejandro fue víctima de la delincuencia organizada cuando su hijo Fernando fue secuestrado el 4 de junio de 2008.

El crimen, atribuido a la banda de secuestradores La Flor, terminó en tragedia: El cadáver del menor de 14 años fue hallado en una cajuela en la colonia Pedregal de Carrasco, en la alcaldía Coyoacán en agosto de ese año. Llevaba al menos un mes de haber sido ejecutado.

Fue días después que frente al Consejo Nacional de Seguridad, Martí hizo un reclamo al Gobierno del entonces presidente Felipe Calderón por la muerte de Fernando.

“El dolor y la muerte de mi hijo me ha dado el honor hoy de poder expresarme ante ustedes en el nombre de todos aquellos que han sufrido una pena como yo, en el nombre de todos los mexicanos, padres y madres y Fernandos que existen miles en este país que no han tenido un foro como este. Señores, si piensan que la vara es muy alta. que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien pero no sigan ocupando las oficinas de Gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada. Eso es también corrupción”, dijo.

Cuando el empresario Alejandro Martí les dijo a @FelipeCalderon y a Genaro García Luna, en 2008, una frase de reclamo: “Si no pueden, renuncien”:pic.twitter.com/AYxUYGwFfK — Alvaro Delgado Gómez (@alvaro_delgado) July 24, 2023

En la mesa del presídium estaba la entonces mano derecha de Calderón en seguridad, el secretario Genaro García Luna, quien años después sería procesado en Estados Unidos por sus vínculos con grupos del narcotráfico.

García Luna tenía programado ser sentenciado este año, pero el juez Brian Cogan concedió la solicitud de retrasar su veredicto hasta marzo de 2024, lo que dará tiempo a sus abogados de preparar evidencia que le resulte favorable.

¿Se detuvo a los culpables del secuestro de Fernando?

Sí. Uno de ellos fue Pablo Solórzano Castro, alias ‘El Gallo’, integrante de ‘Banda de la Flor’, quien fue sentenciado en 2022 a 446 años de prisión, informó en su momento la Fiscalía General de la República (FGR).

‘El Gallo’ fue sentenciado por los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

La Fiscalía explicó que el modus operandi de la ‘Banda de la Flor’ consistía en establecer retenes falsos en algunos puntos de la Ciudad de México y el Estado de México, portando uniformes y chalecos con siglas de instituciones de seguridad federal.

Otro de los miembros de la ‘Banda de la Flor’ que fue sentenciado fue Jesús Valdez Orozco, alias ‘Ojos de Perro’, quien recibió una pena de 542 años de prisión.

En el caso concreto de este secuestro, el sentenciado realizó funciones de vigilancia, ubicación del domicilio y descripción de la ruta tomada del chofer de Martí del domicilio a la escuela.

Se sabe que Valdez Orozco de manera ininterrumpida participó en la organización criminal, por lo menos entre los meses de septiembre de 2007 a julio de 2010, cuando fue detenido.

Con información de David Saúl Vela y La Jornada