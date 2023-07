¿Cuánto ‘levanta’ Xóchitl Gálvez? Estas elecciones ha ganado la ‘corcholata’ de la oposición

Con rumbo en la carrera presidencial, Xóchitl Gálvez ha ganado amplia popularidad, con el 34 por ciento de opinión favorable, según la más reciente encuesta de El Financiero; sin embargo, no es la primera vez que la aspirante de la coalición Va por México (PAN-PRI-PRD) se enfrenta a una elección.

La contendiente panista, a la que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado más de ocho veces en la mañanera, ganó dos elecciones dentro de su carrera política y se colocó en el segundo lugar, con una diferencia de 44 mil votos, cuando compitió por la gubernatura de Hidalgo, en 2010, bajo los colores del PAN, PRD, PT y Convergencia.

¿Qué elecciones ha ganado Xóchitl Gálvez?

En 2015, Xóchitl Gálvez fue candidata del PAN a jefa delegacional de Miguel Hidalgo, en el entonces Distrito Federal, cargo que obtuvo con el 32 por ciento de votos a su favor, hasta marzo de 2018.

Posteriormente, en las elecciones federales de 2018, la candidata a coordinadora del Frente Amplio por México, participó como candidata a Senadora de la República por la Ciudad de México, en fórmula con Emilio Álvarez Icaza.

Además, Xóchitl Gálvez fue candidata a Senadora en la lista de representación proporcional del PRD, cargo al que fue electa.

De obtener la coordinación del frente opositor, la también empresaria y dueña de High Tech Services se disputará las elecciones de 2024 contra una de las ‘cocholatas’ de Morena para obtener la presidencia de México.

¿Qué otros cargos ha ocupado Xóchitl Gálvez?

Además de ser jefa delegacional de Miguel Hidalgo y senadora de la República, en el 2000, Xóchitl Gálvez fue nombrada titular de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (actualmente INPI), por el entonces presidente Vicente Fox, luego de destacar en las listas realizadas por los “cazadores de talento”.

“Fox me echó el ojo. Yo tenía una empresa que hacía mucho trabajo en comunidades indígenas y él pensó que esa trayectoria era interesante para su gabinete. Me buscó hasta que me convenció, yo nunca estuve detrás de un político”, relató la aspirante presidencial.