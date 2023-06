Marina ‘toma control’ del cielo: ¿Qué aeropuertos administrará la Semar?

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Secretaría de Marina tomará el control -formalmente- del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y de otros puertos aéreos.

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el mandatario mexicano recordó que elementos de la Marina ya operan y vigilan las instalaciones del aeropuerto Benito Juárez desde hace varios meses y que su trabajo ya se percibe entre los usuarios.

“Ha hecho muy buen trabajo. Yo creo que muchos ya lo están notando: no hay robo de maletas como sucedía antes y se cuida que no entre contrabando, que no entren drogas”, subrayó AMLO en Palacio Nacional.

Con esta decisión, dijo el jefe del Ejecutivo, se está “evitando que se llegue al extremo de que el Aeropuerto de la Ciudad de México sea controlado por el narcotráfico”, como sucedía en los sexenios pasados.

¿Qué aeropuertos controlará el Ejército?

El mandatario detalló que la Secretaría de Marina también administrará los aeropuertos de Ciudad Obregón y Guaymas en Sonora y el de Ciudad del Carmen en Campeche.

En tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene la tarea de coordinar las acciones de vigilancia en los aeropuertos Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el Estado de México; de Campeche, Puebla, Tulum y Chetumal en Quintana Roo y Nuevo Laredo en Tamaulipas.

Asimismo, puntualizó que Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) continuará como entidad normativa en las terminales aéreas públicas.

“La mayoría están concesionados y en esos no se modifican los contratos, esos los privatizaron —vamos a decir— y nosotros hicimos el compromiso de no cancelar contratos y se mantienen; la mayoría de los aeropuertos fueron privatizados, no lo olviden. Son minoritarios los aeropuertos que quedaron bajo el control de la administración pública, en este caso de ASA”, apuntó.

¿Qué se espera de la Marina al frente del AICM?

La Marina tomará el control absoluto de la administración, operación y seguridad del AICM, un aeropuerto funcional y el de mayor flujo de viajeros en toda América Latina.

“La Marina tomará sus propias decisiones, tomará proyectos y va a decir ‘quiero un aeropuerto de este modo’. (El AICM) va a ser una base aeronaval, con seguridad de la Marina, con operación de Marinos, que sigan haciendo negocios”, afirmó Carlos Velázquez Tiscareño, director del AICM.

En entrevista para El Financiero, Velázquez aseguró que al inicio, el presidente López Obrador le ordenó que pusiera orden sobre la seguridad del puerto aéreo; pero luego, tras darle el mando único en el AICM, se decidió que la Marina se ocupara totalmente de la operación y administración del ‘Benito Juárez’, así como de otros seis aeropuertos que están ‘tomados’ por la corrupción y están ubicados en zonas de control del crimen organizado.