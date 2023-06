AMLO acusa a adversarios de impulsar protestas de maíz en Sinaloa

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza la conferencia de prensa matutina este jueves 15 de junio desde Palacio Nacional acompañado de miembros de su gabinete.

AMLO celebra que Corte de Florida desechara amparo de García Luna tras denuncia de corrupción

López Obrador celebró la decisión de la Corte de Florida de desechar el amparo interpuesto por la defensa del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, para impedir que avanzara la denuncia por corrupción interpuesta por el gobierno mexicano.

AMLO acusa a adversarios de impulsar protestas de agricultores en Sinaloa

López Obrador acusó a opositores políticos y a grandes productores de alentar las protestas de agricultores en Sinaloa que se han desarrollado en los últimos días y que el 13 de junio lograron suspender las operaciones del Aeropuerto Internacional del estado.

“Este movimiento lo están alentando adversarios nuestros, de un partido político y también de una organización de productores de élite que eran antes los que se beneficiaban siempre, se quedaban con todos los subsidios del campo, ahora la política es atender primero a los pequeños productores”, precisó.

El mandatario aseguró que los dirigentes de las protestas pertenecen a partidos del bloque conservador que “ya no saben qué hacer en la desesperación para afectar la transformación del país” y de grandes productores que “no tienen llenadera”. Sin embargo, remarcó que su gobierno está cumpliendo con todos los compromisos acordados con pequeños productores y se les atiende como nunca antes.

#EnLaMañanera | "Estamos cumpliendo con todos los compromisos, se les esta atendiendo como no se hacía antes": #AMLO señala que las protestas de agricultores en estados como #Sonora o #Sinaloa están alentados por sus adversarios políticos y 'productores de élite'. pic.twitter.com/J84QzbNOBY — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) June 15, 2023

Gobierno clausuró clínicas asociadas al brote de meningitis en Tamaulipas: AMLO

Las dos clínicas de Matamoros donde surgió el brote de meningitis, River Side Surgical Center y Clínica K-3, fueron clausuradas después de poner en riesgo a poco más de 200 pacientes estadounidenses, informó López Obrador.

Desde mediados de mayo, las clínicas fueron suspendidas mientras la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de Tamaulipas llevaba a cabo una revisión en las mismas. Unos días después, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EU anunciaron que colaboraban con la Secretaría de Salud y departamentos estatales y locales de salud en Estados Unidos para responder al brote.

#EnLaMañanera | "Se está actuando sobre eso": el presidente @lopezobrador_ menciona que los brotes de meningitis en #Durango y #Tamaulipas, donde se han reportado 80 casos de infección, son causadas por hongos y ya se atiende el problema, en coordinación con la @SSalud_mx. pic.twitter.com/uldbTM1v0C — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) June 15, 2023

AMLO acusa a jueces de no considerar delito grave el robo de combustible

Ante los recientes casos de robo y venta ilegal de Gas LP en el Estado de México, López Obrador aseguró que avanzan los trabajos para combatirlo así como el robo de combustible en todo el país hasta en un 90 por ciento, sin embargo, acusó a jueces de no considerar estas acciones como delito grave así como lo estipula la reforma al artículo 19 de la Constitución Política.

“Estamos buscando que se aplique la reforma que se aprobó de considerar delito grave el robo de combustible porque no se está aplicando, los jueces no están considerando delito grave el robo de combustible y por eso salen con las mismas trampas de siempre, que no están bien integrados los expedientes, que no se demostró de manera precisa el delito, cualquier cosa, cualquier pretexto”, señaló.

El mandatario indicó que Puebla e Hidalgo son dos estados donde se encuentra un mayor número de tomas clandestinas y en donde recientemente se detuvo a algunos implicados en el delito. No obstante, jueces los liberaron. Adelantó que pronto se dará a conocer el caso en la sección de “Cero Impunidad”.