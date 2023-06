Regaño de Sheinbaum a Durazo

Vaya que estaba molesta la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, con Alfonso Durazo. Así se observa en el video que circuló ayer en redes sociales, donde la mandataria y suspirante le reclama airadamente señalándolo con el dedo y le dice “¡ya me cansé!”. Por lo que se alcanza a escuchar, al parecer lo que desató su furia es el “recibimiento” que le hicieron sus detractores a su llegada al Consejo Nacional del domingo. El diputado Gerardo Fernández Noroña aseguró que “no entendió”. “De verdad, lo digo con toda franqueza y yo tengo muy buena relación con Claudia. De hecho, se sentó a un lado mío y luego le dijeron que se moviera y, entonces, ya no le pregunté. Ya me quedé en ascuas…”.

Misterio en torno de la encuesta

Sigue la opacidad en la encuesta de Morena. Mientras Marcelo Ebrard confía, y afirma, que se va a hacer una sola pregunta, el líder de su partido, Mario Delgado, señala que será una simulación de boleta, pero que pueden haber más preguntas. “Lo va a definir la Comisión de Encuestas”, dijo el morenista. Parece que quieren mantener al excanciller confiado, aunque a la mera hora todo puede cambiar.

Yeidckol y su sueño frustrado

Se podría decir que le cortaron las alas, pues ni un día le duró el gusto a la diputada Yeidckol Polevnsky de sentirse una más de las corcholatas morenistas. Pese a que pidió licencia para contender por la candidatura presidencial, ayer el dirigente nacional, Mario Delgado, la frenó en seco. “El domingo hubo un acuerdo muy claro, y es a invitación, o sea, con nombre y apellido, y los cuatro aspirantes que están participando, es a invitación del Consejo Nacional, más un lugar para el Verde y un lugar para el PT”, sentenció. Mejor que reconozca que hay exclusión.

Martí, con camisa de fuerza

Claudia Sheinbaum le quiere heredar su puesto a Martí Batres, pero le pone dos cuñas. Después de revelar que lo propuso como su sucesor, la aún jefa de Gobierno dijo que el acuerdo con el hoy secretario de Gobierno fue que Omar García Harfuch se quede en la Secretaría de Seguridad y coordine al gabinete de seguridad, y que Luz Elena González siga al frente de la Secretaría de Administración y Finanzas. A lo mejor el nombramiento no fue una sorpresa, pero parece que no se confía de lleno en Martí para conducir la capital.

Noroña se pone digno

Y hablando de Gerardo Fernández Noroña, el diputado se quejó de que va a la contienda presidencial con doble desventaja: no es favorito del Presidente y no tiene “un clavo” para su campaña. Pero, al despedirse ayer como presidente del Comité Editorial de San Lázaro, prometió que ni aceptará “premio de consolación” ni será un “parásito” de la política, como le llamó la “majadera diputada” Martha Romo, dijo. “Yo sólo quiero ser el relevo del compañero Presidente, y si no lo logro, me voy a ir a vender libros afuera de mi casa”.

Xóchitl, cambiando de planes

Con la novedad de que el líder nacional del PAN, Marko Cortés, reveló que la senadora Xóchitl Gálvez está pensando seriamente en registrarse para contender por la candidatura de Va por México a la Presidencia. Para algunos analistas, la legisladora hidalguense, quien hasta hace unos días sólo aspiraba a ser jefa de Gobierno de la capital, podría ser la kryptonita que pudiera vencer a las corcholatas del inquilino de Palacio Nacional. ¿Será?

Colectivos acusan desdén

”Nos oyen, pero no nos escuchan” los dirigentes de los partidos de Va por México, revelaron dos integrantes de los colectivos ciudadanos más numerosos. Lamentan que, aunque son de las principales organizaciones de la sociedad civil, “es triste, porque es como ir a pedirles limosna o un favor, cuando son ellos los que nos necesitan”. Consideran que es una verdadera travesía ir con ellos, porque “no han entendido nada de lo que pasa hoy en el país” y “piensan que aún pueden ganar con sus viciosos usos y costumbres…”. ¿Y si se lanzan como independientes ya que se sienten tan indispensables?