AMLO pide a hispanos que ‘despierten’ y no den ‘ni un voto’ a Ron DeSantis para presidente

AMLO pidió a los hispanos de Florida que 'despierten' y no le den ni un voto a Ron DeSantis. (Cuartoscuro y Bloomberg)

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los latinos en Estados Unidos a no votar por Ron DeSantis, gobernador de Florida, debido a los ataques a la comunidad migrante.

“Ya ven que no fallé, que toda su politiquería de los migrantes es porque quiere ser el candidato del partido Republicano”, dijo López Obrador desde Palacio Nacional durante su conferencia matutina.

Sobre el tema del fentanilo, AMLO pidió a Ron DeSantis analizar el tráfico de esta droga por si está entrando por Florida y recalcó que sí llega a Estados Unidos, pero desde Asia.

“Ojalá los hispanos de Florida despierten y no le den ni un voto, que no se vote por los que persiguen a migrantes, por los que no respetan a los migrantes, porque el migrante como se dice en la Biblia merece respeto”, añadió el presidente.

El ‘destape’ de Ron DeSantis

El miércoles, Ron DeSantis, anunció su campaña presidencial en Estados Unidos usando un space de Twitter junto a Elon Musk.

De esta forma, el gobernador de Florida informó cuáles son algunas de sus propuestas en caso de ganar las elecciones de Estados Unidos en 2024.

Entre ellas están el combate al fentanilo y a los cárteles de la droga por lo que cerrará la frontera con México.

Aunado a esto destacó que por eso no es posible ya permitir el paso de migrantes ilegales a Estados Unidos.

En otras ocasiones, DeSantis expresó su apoyo a la militarización de la frontera de Texas por lo que anunció el envío de más de 100 mil elementos para retener a los migrantes ilegales luego del término del Título 42.

Ron DeSantis tiene el objetivo de ser el candidato del partido republicano por lo que se enfrentaría al expresidente estadounidense, Donald Trump.

El rival del partido demócrata será el actual presidente Joe Biden quien hace unas semanas anunció que va por su reelección.