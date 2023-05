Alito se impone y será líder del PRI hasta 2024

En reunión privada, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, mantuvo ayer el control del Consejo Político Nacional del partido y casi logró la unanimidad, al alcanzar 518 votos de los 521 asistentes a la sesión del máximo órgano de decisión, para ampliar su mandato hasta septiembre de 2024.

Luego de la sesión secreta –entre presencial y virtual– el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) priista sólo dio a conocer en sus redes que “con 518 votos a favor de 521, el Consejo Político Nacional del PRI ratificó su confianza en Alejandro Moreno y en Carolina Viggiano para seguir al frente de nuestro instituto político, garantizando la estabilidad y brindando certeza de cara al proceso electoral de 2024″.

También en sus redes, Alito señaló: “Agradezco a la militancia priista su confianza y respaldo en esta importante decisión que fortalecerá el trabajo en favor del PRI y del país”.

Planteó que “ni en éste ni en ningún otro momento se admiten las presiones internas para obtener dividendos políticos” y que “el riesgo de la actual coyuntura es el traslado de una normalidad democrática a una autoritaria”.

Revelaron asistentes que una de las que expresaron su inconformidad fue la expresidenta del partido, la yucateca Dulce María Sauri Riancho.

Cuando ‘Alito’ Moreno dijo que se iba a imponer en el PRI hasta 2024

En el programa Martes del Jaguar de Layda Sansores del 12 de julio del año pasado, la mandataria reveló un audio de ‘Alito’ Moreno en el que supuestamente habla con Marko Cortés, líder nacional del PAN, sobre cómo va a imponer a candidatos para las próximas elecciones y se va a quedar como dirigente hasta 2024:

“¿Cual es la ventaja que tengo?, hay tiempo para impulsar. Yo, primero dios si me da vida, seguiré aquí en el PRI hasta 2024. O sea, a mí me va a tocar decidir la lista porque, todos esos pendej*s que andan allá fuera de que (diciendo): ‘no, que si no da resultados’ se van a la verg*, yo fui electo cuatro años, yo me quedo aquí, me vale madre lo que digan, al final del camino me toca lo que viene”, dijo ‘Alito’ Moreno.

Si bien el audio no especifica a quiénes se refería, Layda Sansores se refirió al priismo y les señaló que vieran el tema como una “advertencia”, de hecho, así tituló el audio, como ‘La advertencia de Alito’.