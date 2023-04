‘Es fuego amigo’: Ricardo Sheffield dice que no hay ‘moches’ en Profeco como acusa Segob

El procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, negó que exista corrupción en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), como lo denunció el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández.

“No hay, no ha habido y no la hay (corrupción)… a ese comentario le doy una connotación más de política interna partidista”, afirmó Ricardo Sheffield.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, afirmó que más de 11 mil empresarios gasolineros eran extorsionados por funcionarios de la Profeco, quienes les cobraban hasta 25 mil pesos al mes para garantizar su operatividad.

En entrevista para Canal 14, el funcionario federal confirmó que los empleados de Profeco, cuyo titular es el leonés Ricardo Sheffield, cobraban sistemáticamente entre 20 y 25 mil pesos a gasolineras de todo el país, llegando a sumar hasta 3 mil millones de pesos al año en pagos ilegales

Y aunque él Secretario de Gobernación afirmó que los involucrados fueron despedidos de sus cargos, reconoció como una posibilidad que el cobro de este moche, que se conocía como ‘La Vacuna’, podría mantenerse en algunas estaciones gasolineras hasta la actualidad.

Este sábado, el leonés Ricardo Sheffield rechazó las acusaciones, afirmando que se trató de una investigación abierta hace un año por la Secretaría de la Función Pública (SFP), contra una funcionaria de Ciudad de México, un funcionario de Monterrey y otros dos de Guanajuato; la cual concluyó sin sanciones.

“Es de hace un año, en el cual cuatro personas funcionarios de Profeco, que se sospechaba de su falta de probidad, renunciaron para permitir una investigación que concluyó hace meses en la que no encontraron absolutamente nada. Los cuatro renunciaron, permitieron la investigación y no se encontró nada. Uno de ellos inclusive pidió reincorporarse y se reincorporó” dijo al respecto.

‘Hay fuego amigo en Morena’: Sheffield

Y mientras que Adán Augusto López planteó la posibilidad de que esos cobros se mantengan en la actualidad, el procurador federal del Consumidor señaló que las acusaciones se tratan de una política interna partidista, considerando los tiempos electorales

“Yo del único que escuché eso fue del Secretario de Gobernación, que muy probablemente un grupo de gasolineros de esos 560 en números redondos que hemos procesado en la Fiscalía de la República, fueron a inventar cuentos chinos. Finalmente se investigó y se cerró y no se sancionó a nadie. No hay (corrupción) no la ha habido, en esta administración de López Obrador (...) Ese comentario le doy una connotación más de política interna partidista. Yo creo que puedes ver por qué” puntualizó Ricardo Sheffield.

El titular de la Profeco acompañó este sábado a la Jefa de Gobierno de la CDMX Claudia Sheinbaum, durante una visita a León, Guanajuato, en la que se reunió con empresarios y con militantes de Morena.