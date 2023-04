¿Adiós al INAI? Senador de Morena propone que sea absorbido por la Secretaría de la Función Pública

El INAI se encuentra inoperante debido a que no han sido nombrados los comisionados faltantes. (Cuartoscuro)

Alejandro Armenta Mier, senador de Morena, ha presentado una iniciativa con la que buscaría eliminar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En la justificación del proyecto, Armenta Mier afirma que el INAI y la Secretaría de la Función Pública (SFP) comparten objetivos y actividades, por lo cual, el Instituto de Transparencia podría ser absorbido por la dependencia federal.

Al respecto de la SFP, Armenta explica que su misión “está encaminada a la ética, honestidad, eficacia, profecionalización y transparencia de la función pública de acuerdo a la legalidad y la normatividad establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que tiene como objetivo el combate a la corrupción, así como la aplicación de la transparencia y la austeridad con el fin de llevar a cabo una regeneración nacional”.

¿Qué contiene la iniciativa de Alejandro Armenta sobre el INAI?

La iniciativa del senador Alejandro Armenta propone abrogar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los lineamientos del INAI en materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos personales; los criterios de interpretación del INAI; así como el acuerdo para emitir las disposiciones generales de archivo y transparencia para la administración pública.

Además, la iniciativa propone reformar artículos de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y modificar artículos de la Ley General de Archivo.

También de adicionaría una fracción a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

En la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados se establecería que la Secretaría de la Función Pública sea la encargada de atender las solicitudes de información pública.

Así quedaría la propuesta para desaparecer al INAI. (Senado de la República)

La propuesta de Alejandro Armenta sobre el INAI. (Senado de la República)

¿Qué pasa en el INAI?

El miércoles, comisionados y comisionadas del INAI hicieron nuevamente un llamamiento al Senado de la República, para que nombre ya a los tres comisionados faltantes en el instituto, antes de que cierre el actual periodo de sesiones esta semana.

La comisionada presenta, Blanca Lilia Ibarra, también manifestó que las funciones del INAI no pueden ser absorbidas por otras instancias, ya que ninguna dependencia tiene las facultades para garantizar los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.

El INAI presentó una controversia constitucional y fue admitida a trámite por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El 24 de abril, la ministra Loretta Ortiz negó la suspensión con la que la institución había pedido al Máximo Tribunal que le permitiera sesionar con los cuatro integrantes que se mantienen activos actualmente.

Desde el primero de abril pasado, el INAI no ha podido sesionar al no contar con el quórum necesario para llevar a cabo estas reuniones, ya que el Senado no ha realizado las designaciones correspondientes.

Esto sucede luego de que en marzo de este año, cuando el Senado designó a dos comisionados del INAI, el presidente Andrés Manuel López Obrador vetó los nombramientos. Esto bajo el argumento de que la elección de los nuevos comisionados fue un acuerdo de reparto entre partidos.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, negó que se busque dejar inoperante al INAI.