¿Qué le debes al Inai?

Todos los mexicanos le debemos algo al Inai. Sí, ¡así de fuerte!

Gracias a que el Inai transparenta la vida pública, conocimos casos emblemáticos de corrupción y otros temas de interés público, por ejemplo:

- La casa blanca

- Edomex, fábrica de culpables

- El cártel de la comida

- La estafa maestra

- Procampo financia narcos y familiares

- Sedena omite informar número real de bajas en combate al narcotráfico

- Paga la SSP 118 mdp por serie de televisión

- The Bribery Aisle: How Wal-Mart Got Its Way

- A la luz, los secretos de las matanzas de Tamaulipas

- Opacidad educativa: los ‘Lupitos’ hidalguenses

- Más de 72

- Masacre en San Fernando: lo que la PGR oculta en las familias

- Odebrecht

Así como:

- El otro fracaso de la guerra contra el narcotráfico

o Realizó más de 500 solicitudes de información durante dos años, y reveló que de las 233 personas que fueron anunciadas como las más buscadas o como objetivos prioritarios por presuntamente pertenecer a cárteles del narcotráfico, apenas 13 de ellas fueron sentenciadas y, además, por delitos menores como posesión de armas o de drogas.

- El país de las 2 mil fosas

o Gracias a que se realizaron cientos de solicitudes de información, de 2006 a 2016 en México, las autoridades estatales reportaron el hallazgo de mil 978 fosas, y la PGR, 232. Al tiempo, 24 fiscalías estatales reconocieron que en su territorio encontraron fosas clandestinas con, al menos, 2 mil 884 cuerpos.

- Los borrados del narco

o Investigación basada en archivos policiales y medio centenar de solicitudes de transparencia, presentadas ante autoridades estatales y federales, que permitieron rastrear el ascenso y expansión de tácticas de desaparición forzada por parte de la delincuencia a lo largo del sexenio. Es un fenómeno que toma velocidad en 2009 y 2010 y llega a cifras récord en 2011 y 2012.

¿Por eso lo quiere desaparecer?

La transparencia siempre ha sido incómoda para el poder. Y el Inai no tiene como fin el complacer a los gobernantes, sino el exigirles que se sometan al escrutinio público, lo que lo convierte en un actor incómodo, naturalmente.

A mayor opacidad, mayor discrecionalidad tienen los gobernantes.

De hecho, déjenme decirles que, en las primeras formas de Estado, la opacidad era considerada una necesidad e, incluso, una virtud de los gobernantes, que les permitía actuar con mayor libertad y les libera de explicar y justificar sus acciones.

Así surgieron los llamados arcana imperii, supuestos saberes sobre el arte de gobernar que sólo eran comprensibles por los gobernantes. Convirtiéndose después en los llamados secretos de Estado.

En resumen, la opacidad ha sido una constante del poder político durante prácticamente toda la historia de la humanidad, por lo que ahora, que surge la noción de transparencia, resulten normales las resistencias a la publicidad.

¿Qué pasaría si desaparece el Inai?

No sólo los mexicanos nos quedaríamos sin una instancia gratuita y expedita, sino que se trastocaría el sistema de pesos y contrapesos que busca evitar la concentración de poder, discrecionalidad y la negativa de acceso a la información sin motivo.

Incluso, se debilitaría el combate a la corrupción que tanto dice defender la ‘4T’, ya que, aunque el Inai no sanciona la corrupción, sí coadyuva a visibilizar hechos de esta naturaleza, ejemplo de ello son las diversas investigaciones periodísticas como la estafa maestra, el caso Odebrecht o, más recientemente, las presuntas irregularidades en Segalmex.

Por la falta de nombramientos, hoy el Inai está inhabilitado para realizar algunas de sus funciones, como emitir resoluciones ante la negativa de las autoridades de darnos información o transparentarla.

Atentar contra el Inai, sería…

Una regresión en la historia democrática de México.

¿Es la primera vez que se atenta contra el Inai? No.

Baste recordar que la excomisionada del IFAI (hoy Inai), María Elena Pérez-Jaén, siendo consejera de transparencia del DF en 2003, destapó la telaraña de opacidad de los segundos pisos a través del Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación, el cual operó Claudia Sheinbaum, secretaria de Medio Ambiente capitalino, porque César Buenrostro, titular de Obras, se negó a hacerlo. Por esa razón, AMLO ordenó a sus diputados locales en la Asamblea Legislativa que la destituyeran como consejera, lo cual hicieron, pero la SCJN ordenó su reinstalación. ¡Así como lo están leyendo!

¿De quién es capricho el Inai?

De una exigencia ciudadana, que buscaba transparentar la vida pública y que los gobernantes rindieran cuentas. ¡Quihúboles!

De hecho, fue un grupo de periodistas, académicos e investigadores, el denominado Grupo Oaxaca, quienes posicionaron la agenda de la transparencia en México, en el marco de la alternancia política del año 2000.

¿El tema del costo es real?

En el micrositio El Inai es de todas y todos transparentaron que:

- El Inai le cuesta alrededor de siete pesos a cada mexicano, anualmente; algo así como 60 centavos mensuales.

Ahora bien, según la última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI (2022), se estima que el costo total derivado de actos de corrupción al realizar pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades, ascendió a 9 mil 500 millones de pesos.

- La cifra equivale a 3 mil 44 pesos, promedio, por persona afectada.

- Los casos de corrupción demuestran la necesidad de invertir en transparencia:

o Tan sólo en el caso de Segalmex se plantean pérdidas de casi 10 mil millones de pesos.

MareaRosa, actívate. #TodosSomosElInai

¿Quién dejó de hacer la tarea?

El Inai informó a inicios de 2022 al Senado que dos de sus integrantes del pleno terminaban su mandato. Éste emitió la convocatoria correspondiente y realizó entrevistas, pero fue hasta el 1 de marzo de 2023 que nombró a dos personas para integrarse al pleno del instituto.

¿Qué pasó entonces?

Pues el Presidente de la transparencia, combate a la corrupción y la impunidad… ah no, perdón, López Obrador, el 15 de marzo de 2023, por primera vez en la historia, ejerció la facultad de objeción –según el artículo 6 constitucional–.

Acto seguido, el Inai presentó controversia constitucional ante la SCJN para que:

- Se logre la integración debida del pleno del Inai, y

- Se habilite al pleno del Inai para sesionar con cuatro de sus integrantes.

- El Senado debe nombrar a otras dos personas y el titular del Ejecutivo podrá o no objetar el nombramiento.

- Si lo objeta una segunda vez, el Senado tendría que hacer una tercera designación, ya sin posibilidad de objeción.

Senadores de oposición, PAN, PRI, PRD, ¡impónganse!