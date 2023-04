No es un ‘cero’: INAI lamenta dichos de AMLO en contra del Instituto de Transparencia

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) señaló su preocupación debido a las “constantes descalificaciones” del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en días recientes llamó al Instituto “un cero a la izquierda”.

“Los señalamientos del Gobierno Federal pretenden comprometer la existencia del organismo, pero sobre todo vulneran la garantía de derechos fundamentales, consagrados en la Constitución mexicana, los cuales abren la posibilidad de que las personas exijan y hagan valer otros derechos humanos”, señaló el INAI en un comunicado.

Asimismo, el Instituto Nacional de Transparencia refirió que la labor que realiza ha logrado documentar y transparentar asuntos de interés público con peso político, como lo fue el reciente caso de Segalmex o la residencia de la exprimera dama Angélica Rivera, conocida como ‘la Casa Blanca’.

“El INAI trabaja por y para la ciudadanía; a través del derecho a saber, las personas han podido conocer y acceder a programas sociales, a servicios de salud o a becas y, mediante el derecho de protección de datos, han logrado obtener sus semanas cotizadas para tramitar su pensión, solicitar su expediente clínico para conocer otras valoraciones médicas, rectificar sus datos, entre otras cosas”, señala el organismo.

¿Qué dijo AMLO sobre el INAI?

“Ojalá y el Congreso haga algo para que esa función la pueda realizar una institución ya creada de tantas que hay, ya sea la Auditoría Superior de la Federación o la Fiscalía Anticorrupción, porque ahora no pueden sesionar porque no tienen a los consejeros, pero sí están cobrando, se está gastando”, señaló sobre el INAI el presidente López Obrador en su conferencia matutina del lunes 17 de abril.

Si ustedes hacen un análisis de las conferencias, siempre he dicho que ese Instituto es un cero a la izquierda, no sirve para nada, que lo crearon para simular que se iba a combatir la corrupción, es como la fiscalía anticorrupción imagínese que crearon todos esos organismos y Salinas (de Gortari) modificó el Código Penal para que la corrupción no se considerara delito grave”, continuó el mandatario.

Tras esto, el pleno del INAI, lamentó las descalificaciones y señalamientos del Gobierno Federal, ya que “denotan desconocimiento sobre las responsabilidades constitucionales del Instituto y atentan contra su autonomía e independencia”.