El día que ‘Alito’ Moreno ‘amenazó’ con quedarse en el PRI hasta 2024: ‘Me vale m... lo que digan’

El diputado Alejandro ‘Alito’ Moreno continuará como líder nacional del PRI hasta 2024, esto luego de que el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avalara la ampliación de su liderazgo la noche de este miércoles 26 de abril.

Con cinco votos a favor y dos en contra, el Tribunal determinó que la dirigencia de ‘Alito’ Moreno debía seguir hasta 2024, tal como lo habían acordado en el interior del PRI, además de que el Instituto Nacional Electoral (INE), quien negó la ampliación del cargo, deberá emitir una nueva resolución en favor de la petición del exgobernador de Campeche.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE cuando se negó la ampliación de Moreno Cárdenas al frente del PRI, dijo en su momento que el problema del PRI radicó en un “detalle”, aducir, en el acta del consejo, modificaciones legales, y la “inminencia”, fue algo que agregó cuando la dirección de Prerrogativas y Partidos le dio derecho de audiencia.

Una de las historias referentes a la continuidad de ‘Alito’ Moreno frente al PRI, fue cuando la actual gobernadora de Campeche, Layda Sansores, reveló un audio en el que el líder priista dijo con insultos a funcionarios del tricolor que él iba a seguir en el partido.

Cuando ‘Alito’ Moreno dijo que se iba a imponer en el PRI hasta 2024

En el programa Martes del Jaguar de Layda Sansores del 12 de julio del año pasado, la mandataria reveló un audio de ‘Alito’ Moreno en el que supuestamente habla con Marko Cortés, líder nacional del PAN, sobre cómo va a imponer a candidatos para las próximas elecciones y se va a quedar como dirigente hasta 2024:

“¿Cual es la ventaja que tengo?, hay tiempo para impulsar. Yo, primero dios si me da vida, seguiré aquí en el PRI hasta 2024. O sea, a mí me va a tocar decidir la lista porque, todos esos pendej*s que andan allá fuera de que (diciendo): ‘no, que si no da resultados’ se van a la verg*, yo fui electo cuatro años, yo me quedo aquí, me vale madre lo que digan, al final del camino me toca lo que viene”, dijo ‘Alito’ Moreno.

Si bien el audio no especifica a quiénes se refería, Layda Sansores se refirió al priismo y les señaló que vieran el tema como una “advertencia”, de hecho, así tituló el audio, como ‘La advertencia de Alito’.

Debido a los amparos que enfrentaba Sansores respecto a la difusión de dicho audio, la transmisión de dicho programa tuvo que ser eliminada; sin embargo, comentarios de la mandataria señalaban que la declaración de Moreno era en referencia al sector del PRI que lo quería fuera del partido.