‘Bye, bye ‘Alito’: INE rechaza ampliación de Alejandro Moreno como presidente del PRI

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la ampliación del cargo de Alejandro ‘Alito’ Moreno, líder nacional del PRI, de 2023 a 2024, porque justificó que lo hizo por el ‘plan B’ de la reforma electoral, el cual aún no existe jurídicamente.

En sesión ordinaria de este lunes 27 de febrero, los consejeros electorales avalaron el acuerdo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos, en votación dividida de seis a cinco.

La modificación referida, se atañe al artículo 16 del estatuto del partido, que permite al Consejo Político Nacional tomar decisiones sin consultar a la Asamblea Nacional, bajo determinadas causales, entre ellas por causa justificada o adecuaciones a la legislación electoral.

Lorenzo Córdova, consejero presidente, resaltó que el problema del PRI radicó en un “detalle”, aducir, en el acta del consejo, modificaciones legales, y la “inminencia”, fue algo que agregó cuando la dirección de Prerrogativas y Partidos le dio derecho de audiencia.

“Es muy sencillo, hay o no reforma legal, y al día de hoy no hay reforma, no se ha concretado y no ha generado efectos jurídicos”, explicó sobre la resolución en torno a ‘Alito’ Moreno.

En ese mismo sentido, se pronunció el consejero Jaime Rivera quien resaltó que también en diciembre, cuando se votó el cambio en el partido, el ‘plan B’ era “inexistente”.

Entre las posturas en contra, la consejera Dania Ravel consideró que la justificación del tricolor sí fue suficiente, y “si a nuestros ojos esta razón no es convincente, no nos corresponde determinarlo, lo que nos corresponde hacer es revisar si el partido expresó esta razón; es decir, verificar si cumplió con el requisito”.

Rubén Moreira, quien acudió como representante del Poder Legislativo del PRI, pidió a los consejeros que volteen a “ver la voluntad de los consejeros (del partido)”, pues de haber querido convocar a la Asamblea Nacional, pudieron hacerlo.

Los consejeros Roberto Ruiz, Carla Humphrey, Adriana Favela y Uuc-kib Espadas también votaron en contra de que continuara ‘Alito’ Moreno.