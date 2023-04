Si se vende el avión presidencial... ¿para qué será el dinero? Esto dice AMLO

Tardó cinco años, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador aún podría cumplir su promesa de vender el avión presidencial.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano confirmó que su gobierno está negociando la venta de la aeronave y adelantó que el dinero que se obtenga del acuerdo se utilizaría para la construcción de dos hospitales IMSS-Bienestar.

“Hay la posibilidad de que se venda, no puedo decir más. Solo que al obtenerse ese recurso se va a destinar para la construcción de dos hospitales: uno en Tlapa -en la montaña de Guerrero- y otro en Tuxtepec, Oaxaca. Se venda o no se venda el avión, esos hospitales los vamos a hacer, pero me gustaría que ese dinero se destinara a esos hospitales”, declaró AMLO en Palacio Nacional.

Cuestionado sobre cuál sería el monto de la transacción, el titular del Ejecutivo dijo que no podía revelar más detalles sobre la negociación y pidió esperar a que se concrete la venta.

“Hay un acuerdo, pero todavía no sé si se firmó. Hay que esperar”, rogó.

¿Mexicana se queda sin avión?

El presidente mexicano puso -de nuevo- en incertidumbre el futuro del avión presidencial, tan solo cinco meses después de afirmar que la aeronave pasaría a manos de la Secretaría de la Defensa (Sedena) y formar parte de la flotilla de aviones de la nueva Mexicana de Aviación.

El pasado 11 de noviembre de 2022, AMLO declaró que el avión comprado por el expresidente Felipe Calderón sería utilizado por la Sedena para viajes especiales, ya que por sus características no se puede usar para vuelos al interior del país.

“Ya tomamos la decisión, como va a haber una nueva línea aérea, se va a entregar a Mexicana de Aviación para viajes especiales, para quienes quieran ir a Europa u otro continente, se rentaría para llevar a familias, trabajadores, etc.”, dijo AMLO en una conferencia realizada en Yucatán.