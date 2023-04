Ya se armó viajar en vacaciones: Diputada propone que autos paguen la mitad en casetas

María Josefina Gamboa, diputada del Partido Acción Nacional (PAN), propuso modificar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federal, con el objetivo de que en periodos vacacionales y fines de semana largos, las personas con autos compactos particulares paguen solo el 50 por ciento de las tarifas al usar autopistas.

Los cambios buscan fortalecer el turismo interno para incrementar la actividad económica. “Si esto continúa y se incentiva, muy pronto podremos recuperar los números que venía teniendo nuestro país antes de la pandemia”, dijo la diputada Gamboa, en un comunicado.

Otro motivo para apoyar la modificación, señaló la panista, es que el turismo además de generar estabilidad económica para las familias, es un medio para sanar la salud mental de las personas.

‘’Con la reforma las familias mexicanas lo agradecerán, tanto aquellas que vayan a viajar, como las que se ven beneficiadas por el turismo interno’', detalla María Josefina.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Comunicaciones y Transportes, para dictamen, y de Turismo, para opinión.

¿'Acapulcazo’ en Semana Santa? Este es el costo de las casetas desde CDMX

Las vacaciones de Semana Santa 2023 ya arrancaron y con ellas la oportunidad de escaparse a la playa. Por esta razón, si entre tus planes está viajar en carro a Acapulco, aquí te decimos cuánto cuestan las casetas desde la Ciudad de México.

Desde la Ciudad de México a Acapulco, deberás pasar por seis casetas de cobro (aunque una es opcional). Según la SICT, el costo de cada una en 2023 es de:

Caseta de Tlalpan: 136 pesos

Caseta de Alpuyeca: 86 pesos

Caseta de Paso Morelos: 182 pesos

Caseta de Palo Blanco: 168 pesos

Caseta La Venta: 149 pesos

Maxitunel: 101 pesos

Si no planeas circular por el Maxitunel, el costo final es de 721 pesos. No obstante, si no tienes otra opción y tienes que atravesar este túnel, el precio es de 822 pesos. Es importante destacar que las casetas de ida y regreso son las mismas, por lo que los conductores estarían pagando por las 12 casetas mil 644 pesos.