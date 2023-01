¿'Aficionados’ de Adán Augusto? Futbolistas aclaran ‘porra’ al secretario de Gobernación

Luego de la polémica generada en redes sociales tras un video donde tres futbolistas envían su apoyo al secretario de Gobernación y “corcholata” de Morena a la presidencia, Adán Augusto López, Miguel Layún hizo una aclaración respecto al mensaje.

El futbolista de la selección mexicana señaló que el video no fue con fines políticos, sino que envía videos a los fans que solicitan sus saludos, por lo que ahora los restringirá solamente a las personas que conozca.

“No creía necesario probar lo que es lógico, pero ante los ataques recibidos quiero dejarles diferentes mensajes que mando a mis amigos/conocidos cuando me lo solicitan, todos con una misma estructura. Yo soy una persona a la cual NO le gusta la política. Me duele lo que se ha hecho porque ahora tendré que restringir mis saludos solo para gente que conozco, y no para cualquier persona o fan que lo solicite”, escribió Layún en Twitter.

Este fin de semana, el futbolista, acompañado de Giovanni Dos Santos y Braulio Luna sorprendieron en la red social Tik Tok con un video en donde hacen alusión al titular de la Segob.

Estamos agusto”, expresaron los futbolistas, quienes además aprovecharon para mandar a saludos al titular de la política interior y enfatizaron que “están muy Augusto con su amistad” o “siempre vamos a estar muy Augusto contigo”.

“Amigo Adán Augusto, te quiero mandar un fuerte abrazo, desearte todo lo mejor para este año, cuídate mucho y que vengan cosas muy fregonas”, fue el mensaje de Miguel Layún.

Ante esto, la oposición y exconsejeros del INE denunciaron que los videos pretenden reunir más votos a favor de Adán Augusto, incluso el hecho fue comparado con el caso del Partido Verde que le pagó a influencers para recaudar más sufragios.

Por otra parte, Adán Augusto López, lanzó un comunicado en el que llama a no hacer propaganda con su nombre, luego de que recibiera el apoyo y respaldo de los futbolistas.

“Aprovecho esta comunicación para exhortarles a que no difundan mensajes o propaganda, que se haga uso de mi nombre, imagen o cargo público en redes sociales o cualquier medio de comunicación o difusión, dado que no nos encontramos en los tiempos señalados”, escribió el sábado 21 de enero.