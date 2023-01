Las polémicas de María Clemente: De difundir contenido sexual a pedir reggaetón a todo volumen

Ayer, la diputada María Clemente García se enfrascó en una nueva polémica tras denunciar que en un gimnasio, donde acude a hacer ejercicio, no le permitieron escuchar reggaetón a todo volumen.

Sin embargo, esta no es la primera vez que sube videos a sus redes sociales con alguna denuncia o inconformidad, lo cual ha provocado que varios de sus seguidores la critiquen. Por ello, hacemos un recuento de las polémicas de la legisladora trans.

María Clemente se queja de gimnasio por prohibirle oír reggaetón

La diputada trans difundió en sus redes sociales la queja, en la que dijo que el gimnasio Sports World le pidieron apagar su bocina en la que escuchaba el reggaetón mientras hacía ejercicio y acusó que también le negaron la posibilidad de poner la música en el sonido ambiente.

De acuerdo con usuarios de redes sociales, personal del gimnasio le pidieron a la diputada colocarse los audífonos para escuchar lo que quisiera; sin embargo, la representante de Morena se negó.

“Esta mañana entrando al gimnasio me di cuenta que mis audífonos no tenían batería y pues utilicé mi bocinita porque a mí me gusta hacer ejercicio escuchando a la Bellakath, porque soy su fan y la admiro por muchos motivos incluyendo que ella y su música me inspiran. La amo”, escribió la legisladora en su cuenta de Twitter

No obstante, otros usuarios dieron su propia versión, en la que argumentaron que la diputada María Clemente García no cumplió con el reglamento y que en ningún momento los encargados del gimnasio fueron clasistas con ella.

No obstante, la legisladora morenista insistió en que por ser trans le dieron un trato diferente bajo el argumento de que por reglamento no podía escuchar la música.

Critican a María Clemente por crear contenido sexual

María Clemente García el año pasado acaparó las cámaras luego de compartir videos con contenido sexual en sus redes sociales y ante las críticas respondió que se trataba de las decisiones sobre su cuerpo.

La diputada trans dijo a medios de comunicación que se dedica a la pornografía, luego de ser cuestionada sobre sus otras actividades, además de la legislativa.

- “¿No te alcanza el salario de diputada?”, le preguntaron.

- “Me pagan por hacer pornografía... es que siempre me he dedicado a esto, lo demás diputados son administradores, tienen empresas... ¿Por qué siguen trabajando? Los abogados del PAN siguen trabajando en sus despachos, ¿yo por qué no voy a seguir trabajando?... Lo siento, mi oficio es ser puta y voy a seguir siendo puta”, respondió María Clemente García.

La diputada dijo en aquella ocasión que presentaría una iniciativa para regular el trabajo sexual, donde responderá más preguntas en torno a su trabajo y libertad de compartir contenido de carácter sexual.

María Clemente acusa a Quadri de comentarios transfóbicos

A inicios de 2022, el diputado panista y excandidato a las presidencia, Gabriel Quadri, realizó una serie de comentarios transfóbicos, por lo que María Clemente García y Salma Luévano, ambas diputadas trans, exigieron un juicio político en su contra.

La polémica escaló durante semanas, provocando una desaprobación de Quadri en la opinión pública, y además el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación obligó al panista a disculparse públicamente derivado de sus comentarios.

Ambos hicieron las paces el 28 de abril, además de que Quadri se comprometió a tomar dos cursos de violencia política contra las mujeres por razón de género, así como en materia de violencia contra las personas LGBTTTIQA+.

La situación dejó como consecuencia que María Clemente García anunciara su abandono de las filas de Morena, esto debido a que se sentía “poco acompañada”.

¿Qué iniciativas ha presentado la diputada María Clemente García?

Como diputada federal María Clemente ha presentado diversas iniciativas. En septiembre de 2021 presentó una iniciativa para la expedición de un nuevo ordenamiento jurídico con el objeto de regular y garantizar la responsabilidad política en el servicio público, así como para regular las causas y sanciones en el juicio político y regular a los órganos competentes y el procedimiento para la declaración de procedencia respecto del enjuiciamiento penal de las personas servidoras públicas y en materia de responsabilidad penal del Presidente de la República.

La iniciativa fue aprobada ese mismo mes y publicada en la Gaceta el 1 de septiembre de 2021.

El cuatro de noviembre de 2021 presentó la iniciativa para establecer en la Ley General de Educación el respeto, preservación y cuidado al medio ambiente y la biodiversidad y en diciembre del mismo año presentó el Proyecto de decreto que expide la Ley Federal para la Regulación del Cáñamo Industrial. Ambas iniciativas se mantienen pendientes.

¿Quién es María Clemente García Moreno?

La legisladora y activista trans por los derechos de la diversidad sexual en México fue elegida como diputada federal para el periodo de 2021 a 2024; sin embargo, en marzo de 2022 declaró que su actividad legislativa no estaba relacionada con ningún partido.

Esta es su trayectoria profesional: