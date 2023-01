‘Perreo hasta el suelo’: Diputada María Clemente se queja de gimnasio por prohibirle oír reggaetón

Una nueva polémica rodea a la diputada de Morena, María Clemente García, quien ahora está en medio de críticas en redes sociales, debido a que se quejó en un video del gimnasio al que acude a hacer ejercicio, luego de que no le permitieran escuchar reggaetón a todo volumen.

La diputada trans difundió en sus redes sociales la queja, en la que dijo que en el gimnasio Sports World le pidieron apagar su bocina en la que escuchaba el reggaetón mientras hacía ejercicio y, acusó, también le negaron la posibilidad de poner la música en el sonido ambiente.

De acuerdo con usuarios de redes sociales, personal del gimnasio le pidieron a la diputada colocarse los audífonos para escuchar lo que quisiera; sin embargo, la representante de Morena se negó.

“Esta mañana entrando al gimnasio me di cuentea que mis audífonos no tenían batería, y pues utilicé mi bocinita porque a mí me gusta hacer ejercicio escuchando a la Bellakath, porque soy su fan y la admiro por muchos motivos incluyendo que ella y su música me inspiran. La amo”, escribió la legisladora en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, otros usuarios dieron su propia versión, en la que argumentaron que la diputada María Clemente García no cumplió con el reglamento y que en ningún momento los encargados del gimnasio fueron clasistas con ella.

No obstante, la legisladora morenista insistió en que por ser trans le dieron un trato diferente bajo el argumento de que por reglamento no podía escuchar la música pero, dijo, a otro usuario, extranjero, no le llamaron la atención por utilizar los pasillos para ejercitarse.

Me pregunto:



¿Este es el único gimnasio donde está prohibido el reggaeton, o así sucede en todos los gimnasios?



Chale! Mientras al mismo tiempo q a mí me aplicaban el rigor del reglamento, a este usuario extranjero de habla inglesa nadie le decía nada por usar mal los pasillos pic.twitter.com/bKGZCS8FgO — María Clemente | Gatúbela 😽🇲🇽 (@MARIACLEMENTEMX) January 19, 2023

Las polémicas de la diputada María Clemente