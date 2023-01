Plagio de tesis de Yasmín Esquivel: SEP asegura que no tiene facultad para retirarle su título

La Secretaría de Educación Pública (SEP) respondió a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que la Dirección General de Profesiones no tiene la facultad de retirar su título a la ministra Yasmín Esquivel luego de que el Comité de Integridad de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón resolviera que plagió su tesis.

“En el supuesto que la autoridad universitaria competente resuelva que la conducta que se le impute a la C. Yasmín Esquivel Mossa es suceptible de ser considerada como constitutiva de un acto ilícito, lo procedente será ejercer la acción correspondiente ante el órgano de procuración de justicia o autoridad jurisdiccional competentes”, dice la misiva firmada por Leticia Martínez Amaya.

La carta lanzada este lunes 16 de enero argumenta que la Dirección General de Profesiones carece de competencia para declarar inválido el titulo de la ministra, y que las instancias competentes para emitir una resolución son aquellas que están en la Ley Orgánica de la UNAM.

El documento abundó que no hay constancia de que la autoridad universitaria haya valorado y tomado una determinación al respecto tras la resolución del Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón.

El secretario de gobernación, Adán Augusto López, dijo en la conferencia matutina de este lunes 16 de enero que el viernes 13 la SEP recibió un documento de Enrique Graue, rector de la UNAM, en el que decía que ninguna autoridad universitaria está facultada para emitir una resolución en el caso, por lo que pidió a Ramírez que sea la Dirección General de Profesiones quien cancele el título de Esquivel Mossa.

“Hay instancias que en este caso deben de resolver el asunto que son el Consejo Universitario y el Tribunal Universitario, entonces se pedirá a la Universidad Nacional Autónoma de México, al señor rector, que no evadan la responsabilidad que tienen sino que emitan ellos una resolución”, agregó Adán Augusto López.

Lo único que podría hacer la SEP es cancelar el registro del título de Yasmín Esquivel, pero antes requiere de una resolución judicial o una inhabilitación, “cosa que no ha cumplimentado la universidad”, señaló.

Yasmín Esquivel se niega a renunciar a la Suprema Corte

La ministra reapareció este lunes y dijo que no presentará su renuncia luego de que la UNAM determinara que sí plagió a Edgar Ulises Báez.

“No tengo nada de que avergonzarme y continuaré trabajando intensamente, participaré en la sesión de hoy y todas las subsecuentes... Es una resolución que no comparto evidentemente, no existió un procedimiento, no hubo una valoración de las pruebas...”, dijo Esquivel Mossa a Milenio.

La ministra rechazó el dictámen de la FES Aragón que comprobó el plagio.