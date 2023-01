‘Actuamos con autonomía’: AMLO sobre sospechas de ‘regalo’ a Biden por recaptura de Ovidio Guzmán

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que la detención de Ovidio Guzmán sea un ‘regalo’ o ‘para complacer’ a su homólogo estadounidense, Joe Biden, como acusan sus detractores e integrantes de partidos de oposición.

Cuestionado sobre este tema en la conferencia matutina, el mandatario mexicano aseguró que su gobierno actúa con “autonomía” y puso como ejemplo las dos ocasiones en las que el expresidente Donald Trump le ofreció la ayuda del ejército estadounidense: tras la primera captura de Ovidio y después del ataque a la familia LeBaron.

“Hay muchas interpretaciones, las respetamos, pero no las compartimos. Nosotros actuamos con autonomía”, aseguró AMLO en Palacio Nacional.

“Siempre hemos tenido cuidado. Actuamos con autonomía e independencia. Sí hay cooperación, pero las decisiones las tomamos como un gobierno soberano, independiente y estas decisiones las tomamos en el gabinete de seguridad y hay instrucciones que no se tienen que estar repitiendo, ya sabe la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional: No se permite la impunidad”, sentenció.

En este contexto, el titular del Ejecutivo mexicano afirmó que para la recaptura de Ovidio Guzmán no se tuvo ayuda de ninguna agencia o corporación de Estados Unidos.

“Esta es una decisión que se toma y diría que es de rutina, porque estamos constantemente actuando. Lo más importante en nuestra estrategia es prevenir, pero también trabajamos para garantizar el orden. Ayuda mucho la Guardia Nacional y que se haya permitido que participen en tareas de seguridad las secretarías de Marina y Defensa”, dijo.

AMLO captura delincuentes ‘solo para complacer’ a EU, acusa oposición

El gobierno de AMLO captura delincuentes solo para “complacer” al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien arribará a México domingo 8 de enero, coincidieron legisladores de oposición.

El coordinador de la bancada de Acción Nacional (PAN), Julen Rementería, puso énfasis que justo a tres días de que inicie la Cumbre de Líderes de Norteamérica, ‘El Neto’ (Ernesto Alberto Piñón de la Cruz, líder de la organización criminal de Los Mexicles) fue abatido, mientras que se recapturó a Ovidio Guzmán en Culiacán.

De acuerdo con el legislador veracruzano, “parece” que el Gobierno Federal se pone a capturar delincuentes cada vez que un mandatario estadounidense viene a México.

“Nuestro reconocimiento a las Fuerzas Armadas por la recaptura de Ovidio Guzmán. Prueba de que este Gobierno no detiene a los capos del crimen porque no quiere. Ojalá venga más seguido el presidente Biden para que se atrapen, y no se abracen a los criminales”, dijo.