Ovidio Guzmán: AMLO captura delincuentes ‘solo para complacer’ a EU, acusa oposición

El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador captura delincuentes solo para “complacer” al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien arribará a México el lunes próximo, coincidieron legisladores de oposición.

El coordinador de la bancada de Acción Nacional (PAN), Julen Rementería, puso énfasis que justo a cuatro días de que inicie la Cumbre de Líderes de Norteamérica, ‘El Neto’ (Ernesto Alberto Piñón de la Cruz, líder de la organización criminal de Los Mexicles) fue abatido, mientras que se recapturó a Ovidio Guzmán en Culiacán.

De acuerdo con el legislador veracruzano, “parece” que el Gobierno federal se pone a capturar delincuentes cada vez que un mandatario estadounidense viene a México.

“Nuestro reconocimiento a las Fuerzas Armadas por la recaptura de Ovidio Guzmán. Prueba de que este Gobierno no detiene a los capos del crimen porque no quiere. Ojalá venga más seguido el presidente Biden para que se atrapen, y no se abracen a los criminales”, dijo.

En coincidencia, el senador del Grupo Plural, Gustavo Madero, expresó.

“Cada vez es más evidente que actúan contra el narco solo cuando necesitan complacer a EU. En esta ocasión, para la visita de Biden la próxima semana a nuestro país”.

La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó en la tarde de este jueves la detención del líder del grupo delictivo ‘Los Menores’.

Guzmán y la célula son responsables de hechos de violencia en cuatro entidades ubicadas en el noroeste de México, explicó el general Luis Cresencio Sandoval.

El secretario de la Defensa explicó que ‘El Ratón’ fue localizado por elementos de la Guardia Nacional en un convoy de camionetas pick up que llevaban blindaje artesanal, esto al noroeste de Culiacán. Este tipo de protección, aseguró, es característico de grupos criminales.

Tras su aprehensión, Ovidio fue trasladado a la Ciudad de México, en donde fue ingresado a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).