Ruiz Massieu exige a ‘Alito’ Moreno no aferrarse a dirigencia del PRI: ‘¿Cumplirás lo prometido?’

'Alito' Moreno aún enfrenta un proceso de desafuero en la Cámara de Diputados, aunque el proyecto no ha pasado al Pleno. (Cuartoscuro)

La senadora Claudia Ruiz Massieu se sumó a las protestas contra el intento de Alejandro ‘Alito’ Moreno de aferrarse a la dirigencia nacional del PRI hasta 2024.

“Nos dijiste que no te quedabas en la dirigencia del PRI más allá del 19 de agosto de 2023. ¿Vas a cumplir?”, cuestionó la legisladora en sus redes sociales.

Luego de que Moreno operó para que el Consejo Político Nacional del PRI modificara el Artículo 83, fracción 37 de los estatutos, para permitir a la actual dirigencia determinar la prórroga de su periodo estatutario en el cargo, concretamente en los casos en que la renovación concurra con un proceso electoral o dentro de los noventa días hábiles previos a éste, Ruiz Massieu le advirtió que “la base para que el PRI recupere la confianza de la gente es la congruencia”.

También le reprochó que “no se puede ofrecer inclusión por un lado e impulsar reformas ‘a la medida de ´Alito´ Moreno’ por otro”.

“Respetemos la vocación plural, democrática e incluyente del PRI para garantizar la unidad”, demandó.

De acuerdo con Miguel Ángel Osorio Chong, senador del partido, la modificación del mencionado artículo se hizo en una reunión a puerta cerrada y en total hermetismo.

“Hace unos meses, Alejandro Moreno aseguró a expresidentes y a la militancia que no buscaría prorrogar su dirigencia; hoy convocó al Consejo Político Nacional para hacer lo contrario, modificando el Art. 83, fr. 37 de los estatutos”, dijo.

Chong fue una de las figuras priistas que pidió la renuncia de ‘Alito’ Moreno, esto por los señalamientos que lo relacionaban con lavado de dinero, entre otros delitos.

“Por eso he insistido en que debe de salir (del partido) para no lastimarlo, para no llevar este desprestigio que le están haciendo a él a nuestro instituto político”, dijo en entrevista con René Delgado en Entre Dichos, en julio pasado.