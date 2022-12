Si me quieren encarcelar cuando termine el sexenio, saben dónde encontrarme: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó estar acostumbrado a la “persecución” de los opositores, por lo que no descartó que sea acusado de algún cargo una vez termine su administración.

“Acerca de lo que me pueda pasar a mí, ya me lo hicieron, no tengo nada de que avergonzarme y estoy acostumbrado a enfrentar a mis adversarios. Si quieren meterme a la cárcel cuando termine (mi sexenio) ya saben dónde voy a estar”, comentó.

Entre quienes han ‘adelantado’ sus planes de demandar a López Obrador está Lilly Téllez, senadora que llegó al Congreso de la mano de Morena, el partido fundado por el mandatario.

Tras ‘destaparse’ en febrero de este año, la hoy panista afirmó que en caso de llegar a la Presidencia, buscaría enjuiciar a López Obrador.

‘’No estaba en mis planes entrar a la política, si yo fuera presidente no hay nada que me gustaría más que meter a prisión a López Obrador, a su gabinete y a otras personas. Pero yo no lo veo como un acto de venganza, sino como un elemental, fundamental y muy necesario acto de justicia’', dijo Téllez.

El mandatario ya mencionó en otras ocasiones que una vez termine su Gobierno, se retirará al rancho que posee en Palenque, Chiapas, y no volverá a relacionarse con la política.

AMLO se solidariza con Fernández de Kirchner

Su declaración se dio tras abordar la sentencia dictada a Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de Argentina, quien fue condenada a 6 años de cárcel por un caso de corrupción. Sin embargo, la funcionaria no servirá esta pena, dado que goza de fuero.

“Hay que seguir adelante, resistiendo. Ella dice ‘no voy a ir, hacen esto para que yo vaya de candidata y puedan decir que va a ser candidata una mujer acusada de corrupción, y que el movimiento que ellos representan se debilite”, agregó.

El mandatario envió un mensaje de apoyo a Cristina tras conocerse la noticia el martes.

“Expreso mi más amplia solidaridad con la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández. No tengo duda de que es víctima de una venganza política y de una vileza antidemocrática del conservadurismo”, escribió el jefe del Ejecutivo a través de Twitter.