Pedrada a Ricardo Monreal: AMLO critica a posibles desertores de Morena

AMLO reiteró que apoyará al candidato/a a la presidencia que gane las encuestas de Morena.

Al parecer el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó este lunes una indirecta al senador Ricardo Monreal. Y es que aprovechó la pregunta hecha por un reportero para criticar a los miembros de Morena que pretendan abandonar el partido en caso de no conseguir la candidatura presidencial.

“Yo no creo que se deba de excluir a nadie, saben quién se encarga de poner a cada quién en su lugar, ah que si no me dan una candidatura me voy, no primo hermano, a lo mejor puedes ganar la candidatura nada más que tiene que ganar la encuesta, si gana la encuesta, si el pueblo te apoya”, comentó esta mañana.

En distintas ocasiones, Ricardo Monreal ha acusado la falta de igualdad de condiciones para los aspirantes del partido guinda que buscan llegar a Palacio Nacional en 2024.

Las tensiones ‘se dispararon’ en junio, en las semanas cercanas a las elecciones en distintos estados de la República. Mientras Morena comenzaba con sus eventos rumbo a los comicios de 2023, el coordinador de la Cámara Alta dijo que era necesario el denominado “piso parejo”.

Tras estos desencuentros comenzaron a surgir rumores sobre una supuesta salida del senador del partido. Hace unos días, el periódico español El País publicó que el líder de la bancada de Morena se ha reunido con con los dirigentes del PAN, Marko Cortés; del PRI, Alejandro Moreno; del PRD, Jesús Zambrano; y de MC, Dante Delgado, con el objetivo de convertirse en el candidato que unifique a toda la oposición.

Sin embargo, Monreal aseguró que solo se trataba de conjeturas que buscan dividir y afectar su credibilidad política.

Este lunes, López Obrador demostró su indiferencia ante una posible salida del funcionario y reiteró que apoyará al candidato/a que obtenga el triunfo en las encuestas.

“En el caso de los posibles candidatos a la presidencia por el movimiento en el que yo participo aunque tengo ahora licencia, a quien voy a apoyar, al que gane la encuesta, ah, es que si no me apoyas a mí y no gané en la encuesta me voy, que te vaya bien, sigue tu camino”, comentó.

El mandatario advirtió que las y los desertores no tendrán oportunidad de obtener la candidatura en partidos de oposición pues estos ya cuentan con una vasta cantidad de opciones.

“Yo creo que eso lo van a tener que cuidar porque no lo van a poder hacer en ningún partido, imagínense si alguien pierde una encuesta, ¿lo van a estar esperando en otro partido? ¿qué partido aceptaría? Además, si los conservadores tienen más candidatos que simpatizantes, hay como 100″, lanzó.