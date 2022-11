‘Corcholatas’ se frotan las manos: proponen regreso de reelección presidencial en 2024

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México inscribió este martes una iniciativa para reformar la Constitución con el objetivo de que el o la presidenta de la República duré cuatro años en el cargo y pueda reelegirse.

La propuesta, presentada por el diputado morenista Alberto Martínez Urincho, plantea reformar el artículo 83 de la Constitución, el cual, de aprobarse, quedaría de la siguiente forma:

“La persona titular de la presidencia entrará a ejercer su encargo el 1 de octubre y durará en él cuatro años, pudiendo ser reelecta para un siguiente mandato del mismo periodo”.

De acuerdo con la iniciativa, la persona ciudadana que haya desempeñado la presidencia de la República, reelecto popularmente, o con el carácter de interina o sustituta, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto.

Martínez Urincho plantea que, de ser aprobado, el decreto entre en vigor con la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 2 de octubre de 2024.

“Como respuesta a la marcha del domingo en defensa del INE, hoy el Partido Morena presentará en el Congreso de la Ciudad de México una propuesta para la reelección Presidencial a través de Alberto Urincho copiando el modelo de Estados Unidos. No entienden, que NO entienden”, escribió en su cuenta el diputado panista de la capital, Federico Döring.

¿Y qué ha dicho AMLO sobre la reelección?

El mandatario ha reafirmado en varias ocasiones que, al menos en su caso, volverse a postular para la Presidencia de la República no es algo que esté en sus planes.

De hecho, en julio de 2019 el titular del Ejecutivo firmó, ante un notario público, una carta compromiso para no reelegirse.

“Soy Maderista y creo en el sufragio efectivo, no reelección. Y por eso voy a durar el tiempo que el pueblo quiera. No me voy a aferrar a la Presidencia”, afirmó antes de firmar el documento.