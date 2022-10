Alejandro Encinas rechaza nepotismo por nombramiento de su hijo en Economía

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, negó caer en nepotismo, luego de que su hijo, del mismo nombre, fuera designado como subsecretario de Comercio Exterior en la Secretaría de Economía (SE).

“Pues un asunto que mejor pregúntale a él, no es un asunto en el que yo haya intervenido”, comentó en entrevista con medios de comunicación, al salir de una reunión en Palacio Nacional.

Se le insistió en que si no era un acto de nepotismo: “Yo no lo contraté, yo me enteré el mismo día que ustedes”.

Además, lo disculpó, pues “él no escogió el padre que tiene”.

Alejandro Encinas Nájera fue nombrado en dicho cargo por Raquel Buenrostro, nueva secretaria de Economía, tras solicitar la renuncia de la subsecretaria Luz María de la Mora.

El politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) será el encargado de continuar al frente de las consultas solicitadas por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá ante posibles violaciones en el tratado comercial trilateral en el sector energético.

¿Quién es Alejandro Encinas Nájera?

Es hijo de Alejandro Encinas, actual Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. Ha sido muy cercano a AMLO.

actual Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. Ha sido muy cercano a AMLO. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Tiene una maestría en Ciencia Política por la Universidad de Barcelona.

Encinas Nájera tiene un doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Tiene un doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Desde 2018 era un funcionario de la Secretaría del Trabajo.

Encinas Nájera fungió como punto de contacto para la administración de los capítulos laborales de los tratados comerciales.

para la administración de los capítulos laborales de los tratados comerciales. Tuvo a su cargo la negociación de las controversias en el marco del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC, las cuales se resolvieron a través de la negociación y el acuerdo, sin necesidad de paneles arbitrales ni sanciones comerciales.

¿Qué hará Encinas Nájera como subsecretario de Comercio Exterior?

Encinas Nájera dirigirá las negociaciones sobre una denuncia presentada en julio por Estados Unidos y Canadá en virtud del acuerdo comercial conjunto de los países.

México corre el riesgo de ser golpeado con aranceles de entre 10 mil millones de dólares y 30 mil millones si pierde el caso.

Como parte del cambio de liderazgo, Raquel Buenrostro solicitó el jueves la renuncia de la respetada subsecretaria de Comercio, Luz María de la Mora.