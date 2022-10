Plan educativo de la SEP: Esto dijo AMLO tras la suspensión legal de la prueba piloto

El presidente Andrés Manuel López Obrador considera que la suspensión legal provisional en contra del programa piloto del nuevo plan educativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) es un intento de la oposición por impedir que la educación sea pública.

“Es natural que esto suceda porque se trata de cambios en los contenidos de libros de texto y el conservadurismo siempre se ha opuesto a la educación pública, a los contenidos de los libros solamente cuando ellos los hacen como pasó durante todo el periodo neoliberal”, criticó.

De acuerdo con el mandatario en sexenios pasados los contenidos no solo estaban a cargo de intelectuales conservadores y orgánicos que obtenían jugosas ganancias sino que dejaron de lado la historia, el civismo y la ética.

“Mas atrás pues el PAN, que seguramente son los que están atrás de esto”, acusó, “se opusieron durante el gobierno del presidente López Mateos que se entregaran los libros de texto para primaria, tuvieron hasta movilizaciones del conservadurismo en contra de los libros de texto, afortunadamente no lograron su propósito y gracias a esto se editaron libros de texto gratuitos para todo el país”, recordó.

Hace unos días, el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México concedió una suspensión provisional en contra del programa piloto del nuevo plan educativo de la SEP implementado en 960 escuelas públicas.

El amparo fue interpuesto por el movimiento nacional Educación con Rumbo bajo el expediente 1457/2022 como parte de su estrategia de garantizar el derecho humano de los niños a la educación y a la igualdad, según informó en su cuenta de Twitter.

¿Por qué se otorgó la suspensión provisional al nuevo plan de estudios de la SEP?

El juzgado concedió la suspensión provisional del plan por considerarlo inconstitucional luego de que el abogado y representante del movimiento, Miguel Ángel Ortíz sustentara, con base en el artículo 28 de la Convención sobre Derechos del Niño, que la educación que imparta el Estado debe realizarse en condiciones de igualdad.

“El Programa Piloto de la SEP es inconstitucional al establecer dos modelos de educación: uno para 960 escuelas públicas que no cumple con el estándar de calidad, que no cuenta con la certeza de los planes, programas y material educativo que servirán de base, además de que los maestros no hayan sido previamente capacitados; y otro para el resto de escuelas públicas y privadas”, expuso la organización en el comunicado.

De acuerdo con el abogado no existe justificación legal para que la SEP implemente únicamente el programa en escuelas públicas. Además se trata de un modelo experimental, de “prueba-error”, y, por ende, inconstitucional al tratarse de un programa que no garantiza la educación científica ni de calidad en condiciones de igualdad como lo establece la Constitución.

SEP no suspenderá programa piloto de plan de estudios

En respuesta al comunicado, la SEP emitió una ficha informativa en la que aseguró que no ha sido emplazada a juicio, sin embargo, de la consulta de la síntesis procesal del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de la página del Consejo de la Judicatura Federal, se desprende que, por acuerdos de 29 de septiembre de 2022, publicados el 30 de septiembre de 2022, se admitió la demanda y se concedió la suspensión provisional.

La SEP interpondrá un recurso de queja en contra de ambas, aseguró. Las audiencias incidental y principal están fijadas para fechas próximas de este mes de octubre.

A pesar de ello y mientras continúa el proceso legal, la dependencia continuará con la implementación del programa piloto del nuevo plan de estudios.