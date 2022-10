¿Por qué el nuevo plan de estudios está destinado al fracaso? Esto explican especialistas

El nuevo plan de estudios correspondiente al ciclo escolar 2022-2023, que se redactó tras una serie de consultas, realizadas desde enero, entre maestros, padres de familias, asociaciones y pueblos indígenas, está destinado al fracaso, no solo por su diseño, sino por lanzarlo en un mal momento para la educación en México.

“Lo que debimos de haber hecho como otros países es saber cómo estábamos, cómo regresamos de la pandemia, cómo están los docentes, y niños, después de tanto tiempo con escuelas cerradas. Conocer qué efectos tuvo esto en el plano psicológico, emocional, y así atacar el abandono educativo y el rezago educativo”, señaló Alma Maldonado, Investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav).

Frente a un panorama de desgate emocional y físico después de la etapa de pandemia, el gobierno se apresuró a lanzar un nuevo plan de estudios.

Para David Calderón, Presidente Ejecutivo y Presidente de Mexicanos Primero, esta urgencia del gobierno “tiene que ver con oportunismos y soberbia, con una visión ideológica de la función pública”.

En EF Meet Point Virtual. Nuevo plan de estudios en primarias, ¿de qué se trata? el especialista señaló que “tenemos un sistema educativo en emergencia, un gravísimo problema en lo socioemocional y forzar este plan justo le pega a esa clima de serenidad que necesitan las escuelas. Se le está imponiendo a una escuela una carga que no merece”.

El nuevo plan destinado al fracaso

Carlos Ornelas, Profesor de Educación y Comunicación en la UAM, reconoció que ninguna de las reformas educativas anteriores ha tenido éxito, sin embargo, apuntó que tampoco han tenido un “fracaso por completo” como se augura que termine el nuevo plan.

“No creo que sea comprensible (el programa) para la masa de maestros. No porque sean ignorantes, sino por el grado de abstracción, tienes frases como justicia curricular, vía cognitiva, hermenéutica diatopica, que son parte de este engranaje narrativo, no hay un discurso coherente del plan y proyecto”, señaló el especialista.

El nuevo plan de estudios fue publicado el 19 de agosto de 2022 en el Diario Oficial de la Federación e inició con el plan piloto en 960 escuelas públicas y privadas, 30 aproximadamente por cada entidad. Este aplica para los primeros grados de preescolar, primaria y secundaria, a partir de octubre.