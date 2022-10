¿Qué sabemos de ‘Sedena Airways’, la aerolínea militar de AMLO?

Esta mañana en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lanzará su propia aerolínea.

El plan se reveló en el hackeo que hizo el grupo Guacamayos, donde también se dieron a conocer las enfermedades que se atiende AMLO.

Esto es lo que sabemos de los planes de Sedena:

Estará compuesta por 10 naves entre las que se encuentra el avión presidencial.

AMLO informó que hace dos semanas le presentaron el proyecto en Yucatán.

La empresa militar ‘Olmeca-Maya-Mexica’ estará a cargo de la nueva aerolínea.. Actualmente administra otras megaobras del gobierno como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), así como los aeropuertos de Tulum y próximamente Palenque y Chetumal.

estará a cargo de la nueva aerolínea.. Actualmente administra otras megaobras del gobierno como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), así como los aeropuertos de Tulum y próximamente Palenque y Chetumal. El proyecto tiene como objetivo cubrir el déficit de vuelos a ciertas partes del país tras la desaparición de Mexicana y la quiebra de Interjet.

tras la desaparición de Mexicana y la quiebra de Interjet. El gobierno dará facilidades para todo aquel que busque tener una concesión de la aerolínea , siempre y cuando cuente con solvencia económica.

, siempre y cuando cuente con solvencia económica. López Obrador, sugirió tomar el nombre de la extinta Mexicana de Aviación “porque es regresarle a la nación un símbolo, un emblema”.

“porque es regresarle a la nación un símbolo, un emblema”. La aerolínea podría estar lista para 2023, aunque el proyecto aún está bajo análisis del gobierno.

Caso Pegasus: AMLO acepta que Ejército tiene herramientas ‘de inteligencia’, no de espionaje

López Obrador negó contundentemente que su gobierno o el Ejército mexicano hayan espiado a periodistas y activistas defensores de Derechos Humanos con el spyware Pegasus, como lo reveló un reportaje publicado hace unos días.

Durante la conferencia de prensa matutina de este 4 octubre, el mandatario mexicano dijo que la investigación periodística no tenía elementos y que su administración no tenía ninguna razón para espiar a periodistas, en especial a Ricardo Raphael, quien afirma que sus comunicaciones fueron intervenidas por las Fuerzas Armadas.

“No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores. No es cierto. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado, ningún opositor. Si tienen pruebas que las presenten, he estado leyendo sobre esta denuncia y la verdad no hay elementos”, argumentó AMLO en Palacio Nacional.