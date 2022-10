Condusef alerta por ‘buenos samaritanos’ que estafan en filas de bancos

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre una nueva manera de fraude a través de cheques.

¿En qué consiste? Los estafadores se acercan a las personas en las filas del banco y les ofrecen cambiar su cheque sin que tengan que estar tanto tiempo formados en la fila. Una vez que los delincuentes tienen el cheque en sus manos, se los llevan y modifican algunos elementos como: cambio de nombre del portador, modifican el monto a cobrar y lo endosan a su nombre.

Frente a esta forma de operar, la Condusef recomienda esperar el tiempo que sea necesario en la fila y así evitar cualquier tipo de robo y fraude

Si un día vas al banco a cambiar algún cheque, más vale que sepas esto. Cuidado con los #FraudesFinancieros #LaTransaNoDescansa pic.twitter.com/aUZRQYDF0Q — CONDUSEF (@CondusefMX) September 28, 2022

¿Cómo recuperar el dinero de una cuenta inactiva?

El banco tiene la obligación de avisar al domicilio registrado en la cuenta, 90 días antes de que se cumplan los tres años de inactividad, que sus recursos se irán a la cuenta global; sin embargo, durante este período el monto depositado sigue siendo de la persona que tenga la cuenta bancaria a su nombre.

De acuerdo con la Condusef, si transcurren otros tres años más de que fueron depositados los recursos en la cuenta global y no han sido reclamados, ni han tenido movimiento alguno, y además, el monto no excede de 300 días del salario mínimo vigente en la Ciudad de México, estos serán entregados a la beneficencia pública y ya no se podrá recuperar el dinero, indica Condusef.

Por otro lado, si la cuenta de ahorro, inversión o cheques tiene más de 300 salarios mínimos vigentes en la Ciudad de México, estos recursos solamente se quedarán en la cuenta global, por lo que el banco no podrá transferirlos a la beneficencia.

En caso que una persona quiera reclamar el saldo ubicado en la cuenta concentradora o cuenta global, deberá demostrar que es el titular de dicha cuenta con su contrato, así como presentando una identificación oficial en su banco.