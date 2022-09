¿Cómo recuperar el dinero de una cuenta inactiva? Esto dice la Condusef

Si tienes una cuenta bancaria inactiva, es decir, que no ha tenido actividad financiera durante un largo período de tiempo, a excepción de la contabilización de intereses, el dinero que posees en ella será enviado a la beneficencia pública.

De acuerdo con el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, los bancos tienen la obligación de enviar a la beneficencia los recursos ubicados en cuentas que no han reportado movimiento después de seis años, ni han sido canceladas, indica la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Ante estos hechos, el banco tiene la obligación de avisar al domicilio registrado en la cuenta, 90 días antes de que se cumplan los tres años de inactividad, que sus recursos se irán a la cuenta global; sin embargo, durante este período el monto depositado sigue siendo de la persona que tenga la cuenta bancaria a su nombre.

Por ello, Condusef recalca la importancia de mantener actualizados los datos básicos en el banco.

¿Cómo recupero el dinero de una cuenta inactiva?

Si transcurren otros tres años más de que fueron depositados los recursos en la cuenta global y no han sido reclamados, ni han tenido movimiento alguno, y además, el monto no excede de 300 días del salario mínimo vigente en la Ciudad de México, estos serán entregados a la beneficencia pública y ya no se podrá recuperar el dinero, indica Condusef.

Por otro lado, si la cuenta de ahorro, inversión o cheques tiene más de 300 salarios mínimos vigentes en la Ciudad de México, estos recursos solamente se quedarán en la cuenta global, por lo que el banco no podrá transferirlos a la beneficencia.

En caso que una persona quiera reclamar el saldo ubicado en la cuenta concentradora o cuenta global, deberá demostrar que es el titular de dicha cuenta con su contrato, así como presentando una identificación oficial en su banco.