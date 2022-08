¿Qué opinan los médicos de farmacia sobre críticas de López-Gatell? ‘Podemos atender hasta diabetes’

“Como médicos generales, estamos capacitados para atender enfermedades crónicas”, respondió la doctora Gabriela, quien trabaja en un consultorio anexo a farmacia, tras las críticas que emitió el subsecretario Hugo López-Gatell en contra de dichos establecimientos.

La médica -que cubre una jornada laboral de lunes a viernes, de 7 a 14 horas- admitió que la opinión del subsecretario de Salud no es “del todo mala”, pero aclaró que los enfermos que acuden “graves” a su consultorio, ya sea por diabetes o hipertensión, los prefiere canalizar con un especialista.

“Lo que sí no estoy muy de acuerdo es que no atendamos hipertensión o diabetes, como médicos generales estamos capacitados para atender enfermedades crónicas y llevar su control. Los revisamos en periodos de cada tres meses para ver cómo están evolucionando, a menos que nosotros ya no podamos controlar, los canalizamos”, dijo en entrevista para El Financiero.

El pasado martes 16 de agosto, López-Gatell se lanzó contra los consultorios de farmacias porque, desde su punto de vista, no resuelven problemas de salud de “mayor importancia”, como diabetes o hipertensión, y “ponen en peligro” la vida de los pacientes.

Por esta razón, la doctora, de 29 años, explicó que la Cofepris marca en la ley que las personas deben llevar un resumen clínico para atenderlos y expedirle una receta; sin embargo, reconoció que ha trabajado en otros establecimientos donde no cumplen con la normativa.

“Ahí considero que no están nada regulados y les prescriben recetas precisamente con medicamentos controlados, pero ni siquiera cumplen con la normativa como la dirección, nombre, cédula profesional, teléfono”, sostuvo.

Para el doctor Jorge, quien labora como médico general para una farmacia, estos negocios han contribuido a atender a la población, en general, que busca un apoyo médico rápido y “barato”.

Por ello, destacó que a pesar de que hay pacientes que tienen más posibilidades económicas o son derechohabientes de alguna institución, prefieren acudir “con nosotros” para revisar sus padecimientos.

“Llegan pacientes con camioneta o escolta porque se enfermaron y vieron un consultorio abierto y, para atenderse rápido, pasan con nosotros. Aquí llega desde la persona más humilde hasta personas que vienen con camionetas grandes de lujo”, expresó.

Incluso, reiteró que los clientes consideran como “una mejor opción” llevar el control de su enfermedad en dichos consultorios: “Rápido atendemos su problema si quieren checarse la presión o si tienen un poco alta la glucosa, prefieren llevar su control directo con nosotros.

“Nos dicen: ‘doctor, quiero que usted lleve el control de mi presión porque en el Seguro me dan cita hasta en 3 o 4 meses, o no me dan el medicamento adecuado o no hay’”, refirió.

¿Es obligatorio comprar medicamentos en la consulta?

Desde Palacio Nacional, el subsecretario López-Gatell reprobó que “algunas de estas cadenas” no cobren por la consulta y les llamen ‘asesoría médica gratuita’ porque, dijo, lo más importante para ellos es que el paciente salga con una receta de seis, ocho, 10 o 15 medicamentos.

Ante esto, Gabriela expresó que esta es “otra idea errónea que se tiene”, ya que, por lo menos en los consultorios donde ella trabaja, dijo, los pacientes no están obligados a comprar los fármacos en el establecimiento.

“Nuestra praxis es libre, yo no estoy obligada a vender ningún tipo de medicamento, lo que receto es porque realmente el paciente lo requiere y, si no lo compra, no pasa nada”, señaló.

Agregó que la prioridad de la empresa es la medicina preventiva y reconoció que pueden ganar un bono si los clientes se realizan un estudio médico: “nosotros de manera intencionada sí tratamos de convencer que se realicen estudios porque a nosotros sí nos conviene, nos dan un bono, eso sí no lo voy a negar”.

Asimismo, confesó que algunos de sus colegas, que trabajaron en otros consultorios, depende su sueldo de qué tanto venda de medicamento. “He estado en consultorios así que ponen en primera las personas que tienen dinero (…) te venden antibióticos a diestra y siniestra, y sin receta”, dijo.

En otras farmacias tampoco es obligatorio comprar el medicamento “a lado”, afirmó el doctor Jorge. “No, el paciente es libre para comprarlo donde ellos crean conveniente, ya sea con nosotros, en la farmacia que está aquí en la esquina, donde ellos gusten comprar su medicamento. Si lo quieren de marca o genérico”, reiteró.

¿Por qué los mexicanos prefieren acudir a un consultorio anexo a una farmacia?

“La gran mayoría sí tiene IMSS, ISSSTE, pero de un tiempo para acá la gente se queja precisamente del servicio que les están brindando en esas instituciones y vienen con nosotros”, enfatizó la médica de 29 años.

Para Gabriela, el sistema de salud no está actualizado y “no puede con tanta gente”, por ello, las personas prefieren acudir a los consultorios anexos a farmacias porque las instituciones que ofrecen seguridad social brindan un servicio de “pésima calidad”.

“Cuando tuve la oportunidad de estar en el IMSS e ISSSTE, me acuerdo que a los médicos los obligaban a dar 25 consultas en su turno (…) prácticamente te piden que veas un paciente en 10 minutos, por eso el paciente viene aquí porque, quieras o no, por normativa nos piden tardarnos 20 minutos (lo mínimo), si te tienes que tardar más, te tardas y punto”, sostuvo.

Sobre el tema, Jorge aclaró que la mayoría de los enfermos que recibe son porque no tienen seguridad social o porque quieren evitar largas “filas” en las instituciones públicas.

“Del 100 por ciento de los pacientes que acuden con nosotros, prácticamente el 40 por ciento sí tienen seguridad, pero prefieren evitarse el ir a esperar una consulta al Seguro o al ISSSTE y venir aquí que se puede atender el tratamiento con unos minutos de espera”, explicó.

En entrevista para El Financiero, algunos pacientes, que esperaban su turno para atender algún padecimiento, confesaron que dichos consultorios son “más accesibles y están mejor ubicados”, por lo que prefieren atenderse en estas cadenas.

Amalia, de 43 años, admitió que es derechohabiente del ISSSTE, pero detalló que no acude a su clínica porque debe formarse desde la madrugada para obtener una consulta: “No voy al ISSSTE porque me tengo que ir a formar a las 5 de la mañana a sacar una ficha, eso si alcanzo, si no alcanzo, ya valí”.

Mientras que Ofelia, de 56 años, quien acudió al médico para solucionar un dolor de estómago, afirmó que en estos establecimientos siempre la han atendido bien y reconoció que “es por lo económico que vengo”.

“Aquí yo siempre que vengo me atienden muy bien. Me he atendido dolor de cabeza o gripa”, refirió.

Condiciones laborales… ¿'pésimas’?

“Aquí a mí si me dan prestaciones de ley y tengo un sueldo fijo, así yo dé una consulta yo recibo mi salario”, aseguró Gabriela, luego de que el subsecretario de Salud cuestionara las condiciones laborales de los médicos tras decir que no cuentan con prestaciones, son obligados a firmar contratos eventuales y tienen una presión por “fungir como agentes de venta”.

Por este motivo, reafirmó que en la empresa para la que trabaja están empezando a contratar a especialistas como dermatólogos, internistas y pediatras, quienes perciben un sueldo mayor al de ella.

“Ya metieron internistas y pediatras, de hecho, todo el salario base esta alrededor de los 30 mil pesos. Yo percibo alrededor de 15 mil y, es lo que decimos, para nivel licenciatura no está tan mal, sé que hay lugares donde pagan un poco mejor, pero también la carga de trabajo es mayor”.

También añadió que el Insabi ofrece un sueldo similar al de un especialista, “pero son contratos temporales, no tienes nada asegurado y no tienes prestaciones obviamente”.

Al respecto, el médico Jorge indicó que este empleo le permite hacer otras actividades, ya que su horario es de 9 a 15 horas. No obstante, reconoció que el dinero que recibe es a través de las consultas, ya que no existe un contrato de patrón-empleado.

“Lo que entre de consulta es mío y yo tengo que ver cómo pago mis impuestos. No tenemos como tal una protección por parte de la empresa porque nada más me está prestando el local, no me está contratando como médico, pero con la ventaja de que me prestan el consultorio sin tener que pagar yo una renta.

“Tú debes generar tus ingresos para poder pagar tu contador, pagar un seguro de riesgos, pero eso te lo explican, tú decides si entras o no”, señaló.