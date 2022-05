Programas contra feminicidios operan con datos simulados: Imelda Marrufo

Los datos de los feminicidios en el país y la realidad del contexto de violencia que viven las mujeres en México contrarrestan la información ofrecida por los programas en materia de apoyo para combatir la violencia debido a que estos muestran datos simulados, señaló la abogada, feminista y defensora de los derechos humanos, Imelda Marrufo.

Durante su participación en La Silla Roja señaló que “las instituciones federales, por más que desarrollen programas y generen propuestas, e incluso medidas obligatorias para los estados, en una gran parte son tan expertos en simular datos y por eso es que podemos contrastar con la realidad... Hay una disociación entre lo que se dice que se hace y lo que se genera”.

Lo anterior lo complementa al asegurar que desde el feminismo en México y en el trabajo de derechos humanos se ha sabido hacer un monitoreo y un acompañamiento del territorio y es aprender a documentar con tal seguridad para confrontar la información oficial.

Al ser cuestionada por Enrique Quintana acerca del funcionamiento de dichos programas en distintas entidades, así como los datos de feminicidios que superan a los oficiales y la simulación a la hora de implementarlos, Imelda Marrufo señala que “hay falta de interés”.

“Hay un desinterés desde los operadores, que no están capacitados y que no tienen interés ni recursos. De hecho vemos a personas que tienen mucho interés pero no hay capacidad ni presupuesto para que puedan operar. Eso también se ve en la precariedad de la atención a los familiares de las víctimas de feminicidio”, dijo la abogada.

“Imagínate estar ante una situación de tragedia y que se corten los fondos, es no querer entender ni abordar la realidad, expresa la defensora de los derechos humanos”, complementó.

Finalmente, Imelda Marrufo señaló que la razón del aumento en los feminicidios y en la violencia de género tienen que ver desde las narrativas de la cultura machista y la misoginia, principalmente. Junto al periodista Leonardo Kourchenko recordó que en los últimos cinco años la tasa anual de feminicidios prácticamente se ha duplicado.