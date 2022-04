‘Que lean la ley’, le responde el INE a Presidencia sobre anulación de consulta

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, respondió al señalamiento que hizo Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia de la República, quien acusó al órgano electoral de “amagos” con la intención querer anular los resultados de la consulta de revocación de mandato por presuntas violaciones a la ley.

“Que lea la ley (...) no me interesa discutir con ningún funcionario público”, le pidió Lorenzo Córdova a Ramírez Cuevas.

En redes sociales, el vocero de la Presidencia, recalcó que “si se anula un proceso electoral hay que reponerlo y con cargo al presupuesto del INE”.

Frente a los amagos del consejero presidente del @INEMexico @lorenzocordovav de querer anular los resultados de la consulta de revocación por presuntas violaciones a la ley, hay que recordar que si se anula un proceso electoral hay que reponerlo y con cargo al presupuesto del INE — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) April 10, 2022

El pasado 7 de abril, el INE advirtió que las violaciones a la ley cometidas en el marco de este ejercicio democrático podrían derivar en una anulación de la elección.

“Ojalá la irresponsabilidad de los actores políticos que sistemática, reiterada, dolosa y abiertamente, descaradamente están violando la ley, no traiga como consecuencia eventualmente que se decida anular por parte de la Sala Superior este proceso”, apuntó Lorenzo Córdova.

No caigan en ‘tentación’ de anular consulta: Mario Delgado

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pidió a los “tramposos del INE” no caer “en la tentación” que buscar anular la consulta de la revocación de mandato de este domingo, porque “sería otro fraude monumental a los mexicanos”.

Al emitir su voto en la CDMX, sostuvo que no hay “tramposos” en su partido ni en el gobierno, ni prácticas irregulares ni ilegales en la promoción de la consulta, “los tramposos están descubiertos desde hace rato, porque pusieron solamente una de cada tres casillas y no informaron al pueblo sobre este ejercicio, pero la gente lo va a rebasar”.

“Esperemos que no caigan en esa tentación autoritaria por parte del INE de querer anular este ejercicio democrático, porque sería otro fraude monumental a las y los mexicanos”, advirtió.

“Tramposos, el pueblo los conoce, pero hoy les va a dar una lección, los va a rebasar porque la gente ya decidió que quiere vivir en democracia. Y no hay ningún acarreo. Ahora resulta que el pueblo organizado está acarreando, no, la gente es a la que no pueden detener; la gente es la que hoy va a salir en esta insurrección democrática que estamos viviendo”, apuntó Delgado.

