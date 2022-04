AMLO responde a Ken Salazar por Ley Eléctrica: si EU demanda, México hará lo propio

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las declaraciones de Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, quién señaló que su país podría abrir litigios debido a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la Ley de la Industria Eléctrica.

Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, el mandatario reiteró que la LIE de 2021 no viola el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y que si el gobierno de Joe Biden impulsa acciones jurídicas, México hará lo propio.

“Es como lo plantea en su texto el embajador Ken Salazar, podemos discrepar de manera respetuosa. Él habla de que pueden haber acciones de tipo jurídico, nosotros también haríamos lo propio, porque somos un país independiente, libre”, sentenció AMLO.

“No hay ninguna violación a ningún tratado y nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión, aún en exceso, que todo mundo pueda manifestarse”, añadió.

En este contexto, el titular del Ejecutivo, señaló que a diferencia de Estados Unidos, él no acude a organismos internacionales a acusar a Joe Biden por no cumplir sus promesas de campaña.

“Yo no voy a ir a decirle al presidente Biden que por qué no cumple su compromiso de regularizar a los paisanos migrantes. Él lo propuso y no lo ha cumplido, pero no voy a estar yo acudiendo a paneles internacionales. Vamos a seguir siendo respetuosos”, dijo.

Asimismo, aseguró que en EU existe la costumbre de que los legisladores y políticos reciben dinero de compañías privadas, por lo que si hay una empresa que se siente afectada, los diputados y senadores “tienen que alinearse”.

Ken Salazar advierte: Ley Eléctrica ‘probablemente’ abrirá litigios con EU

Este jueves, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, aseguró que su país podría abrir litigios debido a la resolución de la SCJN sobre la Ley de la Industria Eléctrica.

A través de un comunicado, el embajador expresó sus preocupaciones ante la resolución que declaró constitucional que se beneficie a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el despacho de energía, ya que podría desfavorecer las inversiones de empresas estadounidenses en México.

Expresó que el gobierno de Estados Unidos respeta la soberanía de México y sus procesos democráticos. Sin embargo, “en el tenor de cooperación y respeto que nos preocupa que la Ley de la Industria Eléctrica de 2021, probablemente abrirá la puerta a litigios sin fin, generando incertidumbre y obstruyendo la inversión”.