AMLO dice que solo ‘denuncias formales’ son válidas para juzgar a Pedro Salmerón

En la decisión final sobre la designación de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá, solo podrán influir las demandas que se encuentren en proceso judicial y no aquellas realizadas solo de manera pública, afirmó este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pese a la polémicas de acoso sexual en las que se ha visto involucrado Salmerón, López Obrador argumentó que de tomarse en cuenta “no se actuaría con justicia” pues no se han presentado pruebas ante las debidas instancias judiciales.

“No se puede juzgar a nadie si no existe un proceso de conformidad con la ley, si no hay pruebas”, sostuvo el mandatario.

A pesar de que estudiantes del ITAM acusaron a Pedro Salmerón de haber aprovechado su posición de docente para acosar sexualmente a las alumnas, @lopezobrador_ apuntó que "no se puede juzgar a nadie si no existe un proceso de conformidad con la ley, si no hay pruebas". pic.twitter.com/AruH3N9CtH — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) January 19, 2022

El mandatario puso en duda las acusaciones en contra de su designado y aseguró que son parte de los intereses políticos de los opositores.

“Ahora pues, ha tomado más fuerza porque sí hay intereses políticos, como en todo, los opositores se valen de todo”, dijo.

De acuerdo con López Obrador, para validar la exigencia del grupo de mujeres atacadas y ahora consternadas por el nombramiento de Salmerón, estas tendrían que acudir a las autoridades competentes para proceder de manera legal.

“Tienen ellas que presentar sus denuncias y acudir al Ministerio Público y con toda la protección, señalar lo que sufrieron, padecieron, y la autoridad competente debe resolver, pero no hacer juicios sumarios y más cuando se trata de asuntos políticos”, precisó.

#UnAcosadorNoDebeSerEmbajador

Colectivas feministas, activistas y estudiantes se han manifestado en contra del nombramiento de Salmerón en redes sociales a través del hashtag #UnAcosadorNoDebeSerEmbajador.

Incluso la Colectiva Feminista del ITAM, Cuarta Ola, emitió un comunicado a través de Twitter en el que señaló a Salmerón de haber aprovechado su posición de poder en el instituto para acosar sexualmente a sus alumnas.

La Colectiva afirma que también ha estado involucrado en casos de acoso hacia estudiantes de la UNAM e integrantes del partido Morena: “esta situación es repetitiva y sistemática” reza el comunicado.