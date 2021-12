¿AMLO tiene rasgos políticos de santidad? Esto dice el padre Solalinde

El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene “rasgos muy importantes de santidad”, debido a su trabajo por ayudar “a los pobres, como Jesucristo lo hizo en su época”.

Así lo aseguró el Alejandro Solalinde, el pasado domingo 26 de diciembre.

“Está siguiendo las enseñanzas de Jesús. Por eso, veo en Andrés Manuel rasgos muy importantes de santidad. Qué lástima que no lo valoren. Para él son importantes los pobres o, como decía Jesús: Los últimos serán los primeros”, dijo en entrevista con El Universal (solo para suscriptores).

Durante la plática, el padre Alejandro Solalinde explicó que la santidad no significa ser perfecto, sino que implica cometer errores e imitar el amor de Jesús por su prójimo.

“La santidad política existe y la menciona la Iglesia católica, pero hay que entender que la santidad no es perfección. Un santo o una santa puede tener muchos errores, pero es santo. Porque la santidad es la imitación del amor de Dios”.

En la entrevista, el padre fue más allá en sus declaraciones y aseguró que un presidente como Andrés Manuel López Obrador surge “cada 100 o 200 años”. “Dios nos bendijo con un presidente como el que tenemos. Cada día admiro más a este hombre”, señaló.

Padre Alejandro Solalinde apoya a Sheinbaum

También habló sobre sus preferencias políticas para las elecciones presidenciales en 2024 y dio su respaldo a la actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con el Padre Solalinde, la mandataria capitalina está capacitada para ser la siguiente presidenta de México, luego de “gobernar una urbe tan compleja como es la Ciudad de México”.

“Me gustaría que se quedara una mujer, de que es capaz, es capaz. Yo quiero, sueño y anhelo que una mujer como Claudia Sheinbaum nos gobierne. Si ha podido gobernar una urbe tan compleja como es la Ciudad de México, ¿por qué no lo va hacer en la Presidencia?”, cuestionó.

Al hablar sobre las características de la jefa de Gobierno, el padre Alejandro Solalinde destacó que se trata de una mujer astuta, con “todos los atributos para ser una buena gobernante”.

“Es solidaria y además puede seguir tejiendo el nuevo México democrático que queremos. Es muy apreciada por Andrés Manuel y comparte un plan: un futuro común para México”, añadió.

Explica sus declaraciones

Tras conocer las declaraciones del cura, integrantes de partidos de oposición criticaron los comentarios del padre Alejandro Solalinde sobre el presidente.

La senadora panista Kenia López Rabadán criticó las declaraciones y calificó al cura como un “fanático”.

“Jesucristo multiplicó peces. AMLO multiplica pobres (4 millones). Jesucristo nació en un pesebre y AMLO vive en un lujoso Palacio. Jesucristo predicaba la verdad. AMLO dice 88 mentiras por día. Sr. Solalinde, no blasfeme. Que su fanatismo no lo ciegue (eso a Diosito no le gusta)”, publicó en su cuenta de Twitter.

Otro de los integrantes de la oposición que criticó las declaraciones fueron los panistas Lily Téllez y Javier Lozano.

Luego de las críticas recibidas, el padre Alejandro Solalinde aclaró sus comentarios.

“Dije que AMLO tiene rasgos políticos de santidad porque la Iglesia ha hablado, desde hace décadas, de la santidad política. Por ejemplo, reconoce la dimensión social como expresión del amor cristiano manifestado en la promoción humana y, sobre todo, en la transformación de las estructuras como está sucediendo en México, los sistemas, a fin de que hagan justicia a los pobres y oprimidos; esas son palabras textuales que dice la Iglesia, la política del bien común que puede practicar un gobernante”, explicó en entrevista con MVS Radio.