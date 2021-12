Revocación de mandato: Consejeros del INE cometieron un error y lo tendrían que reconocer, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró un “error” el posicionamiento de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que aprobaron suspender temporalmente la realización de la consulta de revocación de mandato bajo el argumento de falta de presupuesto.

El mandatario se pronunció este lunes sobre la denuncia penal presentada por Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de consejeros del órgano electoral por la posible comisión de delitos de coalición de servidores públicos y abuso de autoridad.

“Debe ser la Corte y el Poder Judicial, tanto el Tribunal Electoral como el Poder Judicial que resuelva, no penalizar nada. Yo creo que cometieron un error y lo tendrían que reconocer porque se opusieron a un mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrática”, sostuvo el presidente.

“En política hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia, no aferrarse, ya la Corte dio un fallo para que continúe el proceso de revocación de mandato, que se cumpla con eso porque lo establece la constitución que es la ley de leyes, lo demás no lo considero conveniente, pienso incluso que sirve para que tengan más excusas los consejeros”, añadió.

Tras la denuncia presentada por Gutiérrez Luna, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), dio a conocer su posicionamiento a través de un comunicado, en el cual aseveró que en “en un Estado democrático de derecho las diferencias de opinión no se persiguen como delitos”.

“Es muy preocupante que el Presidente de la Cámara de Diputados pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal, con denuncias ante la Fiscalía General de la República contra Consejeros y Consejeras que votaron a favor del acuerdo mencionado, así como contra el Secretario Ejecutivo,quien no vota las decisiones del colegiado. Se trata de una acción injustificada y sin sustento jurídico, que busca inhibir la independencia con la que los miembros del Consejo General valoran y votan los asuntos que les competen”, precisa el documento.

El pasado 22 de diciembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de forma indefinida el acuerdo del INE por el que se posponía la consulta de revocación de mandato.

La decisión estuvo al cargo de la Comisión de Receso del tribunal constitucional quien aceptó a trámite la controversia constitucional que promovió Gutiérrez.

