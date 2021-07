La coyuntura política de México en 11 frases

Este jueves se realizó el foro EF Meet Point. La coyuntura política: ¿qué nos preocupa?, en el que participaron Lourdes Mendoza, columnista de El Financiero; Raymundo Riva Palacio, analista, conductor y columnista de El Financiero, Luis Carlos Ugalde, fundador y director general de Integralia Consultores.

En este foro conducido por Héctor Jiménez Landín se abordaron temas tales como la carrera presidencial 2024 en México, cuyo campo se ha abierto de manera adelantada; y la consulta popular para juzgar a expresidentes, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como también puntos sobre el trabajo de la oposición.

Ambos temas han estado en el centro del debate público y mediático en los últimos días.

Te dejamos aquí las mejores frases de este foro:

Lourdes Mendoza

“Yo creo que (el banderazo de salida de la carrera presidencial) lo tuvo que adelantar el número uno de este país. ¿Por qué creo que lo tuvo que adelantar? Esencialmente porque se perdió el bastión que no es de Morena, es el bastión ‘lopezobradorista’ más importante que tenía el presidente, que es la Ciudad de México”.

“La verdad es que hasta el día de hoy, Claudia Sheinbaum no ha venido actuando como si fuera una jefa de Gobierno, viene actuando como una regenta”.

“No le fue nada bien al presidente López Obrador, y creo que está muy enojado, le enojó de sobremanera que Claudia Sheinbaum no solo perdiera la ciudad sino que además le echara la culpa primero, o se le quisiera ir a la yugular a Marcelo Ebrard con el tema de la Línea 12, porque la verdad lleva tres años ella siendo jefa de Gobierno, entonces el mantenimiento le tocaba a ella”.

“El presidente se está metiendo en camisa de once varas, ‘¿por qué?’, porque vamos a suponer que, sobre todo el expresidente Felipe Calderón que tanto lo odia, quiera acusarlo de algo, de aquí a que se hagan las pruebas y viene todo, no le van a dar las fechas. No le va a alcanzar para lo que él quiere. Sí nos va a seguir polarizando, eso sin duda, pero lo hizo el día siguiente a la elección (intermedia) en donde dijo que la clase media, porque antes eran pobres contra fifís, ahora ya metió a la clase media de lleno a esta disputa: estás conmigo o eres de los fifís, de los egoístas, de los clase medieros aspiracionales, que no quieren que el pobre salga de pobre. Creo que algo más lejos de realidad no hay”.

Raymundo Riva Palacio

“Por supuesto que no veo a Marcelo Ebrard siendo candidato de Morena. No sé qué tendría que suceder para que el presidente le diera su apoyo”.

“¿La oposición o los grupos de interés va en estos momentos a decir ‘ante esta caballada que el presidente dice que es muy fuerte, nosotros vamos a presentar a uno, dos, tres candidatos’? Claro que no... Si el presidente está todas las mañanas jugándole a Robespierre con la guillotina, podemos imaginar qué sucedería si le sacan la cabeza a alguien: tardarían más tiempo en sacársela que el presidente en cortársela”.

“Lo que nos está demostrando el presidente es que a él no le interesa, no le interesa hablar con gobernadores que no están subordinados, los gobernadores de Morena o aquellos gobernadores de otros partidos que no están subordinados o que cada vez que va a sus estados no le ponen una alfombra roja desde el asiento mismo del avión en el que viaja hasta donde va a llegar”.

“Aquellos 8 millones más o menos de votantes que nunca habían votado por López Obrador en elecciones anteriores y que estaban fastidiados y molestos, que le dieron el beneficio de la duda y votaron por él en 2018, ya se le esfumaron. Y de hecho un reconocimiento implícito, que no explícito, de lo que sí están viendo ahí adentro en Palacio Nacional es que tienen que reforzar primero, y eso es absolutamente correcto, es su clientela, su voto duro”.

Ugalde

“La popularidad no debe ser el único criterio para definir quién es tu candidato a un cargo de elección popular. Los partidos tienen una función de filtro, y el filtro significa que no solo el que le cae bien a la gente debe ser gobernante, sino el que tenga experiencia, competencia e integridad”.

“Lo que me parece anacrónico es que esto se haga bajo la figura del tapadismo (...) La cuestión es el anacronismo de que sea el presidente de la República quien vaya a decidir escondiendo su decisión en una encuesta”.

“(La consulta) puede resultar en una de las peores decisiones del López Obrador que, por no calcular o por emberrincharse, va a acabar con una papa caliente el lunes 2 de agosto”.