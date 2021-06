‘Año escolar no se perdió, niños y niñas aprendieron de empatía, tareas del hogar y autocuidado’

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes no perdieron un año escolar, sino que aprendieron durante este periodo sobre otros aspectos de convivencia y autocuidado, consideró este jueves David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero.

Calderón explicó que, en los 400 días de pandemia y cuarentena, el cierre de las escuelas ha significado la ruptura de la comunidad de aprendizaje, el cual las familias mismas comenzaron a retomar y es importante que no pierdan dicho camino, apuntó en el foro EF Meet Point Virtual ‘¿Es momento de regresar a las aulas?’.

En este sentido, destacó que el cierre de las escuelas ha dejado un saldo mixto: por un lado, se logró por iniciativa de familias, docentes y por parte de alumnos y alumnas continuar con los aprendizajes.

“Me indigna y rechazo el planteamiento de ‘fue un año perdido, no se aprendió nada’. Claro que se aprendió, es más, se aprendieron aspectos y aprendizajes vitales que no contradicen los de la escuela y en muchos sentidos son su base y su contexto: aprendizajes del autocuidado, de la empatía, de la tenacidad, de la resiliencia, pero después también de la convivencia, el involucrarse con las tareas domésticas, todo eso que muchas veces hemos desdeñado e invisibilizado”, explicó en el foro.

Todo ello es valiosísimo y vale la pena reconocer y estar orgullosos de que se logró un paso histórico en este sentido, añadió.

Por el otro lado, la situación es tremenda y es crítica, consideró Calderón. Según una investigación de campo realizada por su organización, el 25 por ciento de los estudiantes encuestados perdió a al menos un abuelo, lo cual representa un daño que no debe minimizarse, dijo. Además, el 92 por siento de ellos y ellas dijeron que sienten temor por lo que pueda pasar con sus familias; el 65 por ciento expresó tener un sentimiento de miedo permanente; y el 77 por ciento dijo que quisiera volver a clases “mañana mismo”.

“Se creó también en muchos sentidos experiencias de desánimo, de falta de sentido, de ‘no estoy entendiendo, no me va esto’. Y el tema del reclutamiento, que no quiero minimizar tampoco. Muchísimos especialmente jóvenes (...), los que están al final de la educación obligatoria, tuvieron un fenómeno de reclutamiento intenso al trabajo informal, a pandillas, a cuidados, especialmente a las mujeres se les asignaron cuidados de niños pequeños, de enfermos, de tareas domésticas, alejándoles de la posibilidad de seguir en aprendizajes más formales”, puntualizó.

Los y las jóvenes también fueron “reclutados” para migrar y trabajar, por la pequeña y gran delincuencia, lo que les pone en una situación crítica en la cual no solo se desnudaron las desigualdades, sino que también se aceleraron, indicó el presidente ejecutivo de Mexicanos Primero.

Todas estas desigualdades de aprendizaje deben ser las que ocupen a las autoridades para el siguiente ciclo escolar, destacó.