¿Y qué dice Mancera sobre peritaje de la Línea 12?

El coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, expresó su confianza en que la investigación relacionada con el desplome de un tramo de la Línea 12 del Metro se realiza “sin tintes políticos”.

El exjefe de gobierno de la Ciudad de México consideró que la empresa noruega DNV, encargada de realizar el peritaje por encargo del gobierno de Claudia Sheinbaum, es una empresa seria.

Además, Mancera Espinoza refirió, en rueda de prensa en la Cámara Alta, que le da confianza la participación en la investigación de otras instancias, como el Colegio de Ingenieros.

“Quiero confiar primero en que va a ser como se ha anunciado y como se ha mostrado una investigación sin ningún tipo de carga política, una investigación de una empresa que me parece seria. Pero hoy se ha anunciado también que estará participando el Colegio de Ingenieros y otras instancias. Qué bueno, eso me parece que abonará también en la investigación.

“Yo quiero confiar como lo he dicho desde la vez anterior en que así será, así lo han precisado las autoridades de la Ciudad de México, que la investigación no tengas ningún tinte político, ojalá que si se conserve, que así siga, me parece que es lo más importante para el transcurso de la misma y para llegar a conclusiones definitivas”, declaró.

El senador perredista dijo que estará atento en cada una de las tres fases de la misma investigación y refrendó su disposición a participar en la investigación en caso de que se le requiera.

Este miércoles, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer el informe de de la primera fase del peritaje preliminar elaborado por la empresa noruega DNV, el cual concluyó que el colapso de un tramo de la Línea 12 del Metro fue provocado por una falla estructural asociada al menos a seis deficiencias en el proceso de construcción de la obra.