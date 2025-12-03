Atacan a Rafael Belaúnde precandidato presidencial de Perú; dispararon tres veces al parabrisas

El candidato presidencial del partido peruano Libertad Popular, Rafael Belaúnde Llosa, sufrió este martes un atentado al ser atacado a disparos cuando se desplazaba por el distrito de Cerro Azul, en el sur de Lima, aunque resultó ileso, según denunció un portavoz de su movimiento político.

Belaúnde Llosa se trasladaba en su automóvil por Cerro Azul, cuando recibió varios disparos que impactaron en el parabrisas, aunque sin llegar a herirlo de gravedad, de acuerdo con las imágenes compartidas por su grupo político en las redes sociales, donde se le ve con manchas de sangre en la cabeza y la camisa.

El ex primer ministro y fundador de Libertad Popular, Pedro Cateriano, confirmó el atentado a la emisora RPP y declaró que se trataba de “un mal inicio de la campaña”, en referencia a los comicios generales que se realizarán el 12 de abril de 2026.

“Estamos lamentablemente atravesando un contexto de actividad delincuencial activa, pero hay que rechazar con firmeza este ataque que ha sufrido a balazos en la mañana Rafael Belaúnde”, agregó Cateriano.

Niegan amenazas contra candidato presidencial de Perú

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, declaró a Canal N que Belaúnde no había recibido ninguna amenaza extorsiva ni de ningún tipo.

Belaúnde es uno de los 39 candidatos presidenciales que se prevé que tenga las elecciones generales convocadas para 2026 en Perú para elegir a las autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, donde por primera vez, tras más de 30 años, el país volverá a tener un Parlamento bicameral con Congreso y Senado.

La inseguridad y el auge de la bandas del crimen organizado se han vuelto la principal preocupación de los peruanos para estos próximos comicios, ante el incremento de las extorsiones a negocios y empresas de diferentes sectores y los asesinatos contra quienes se niegan a pagar los cupos exigidos por las organizaciones criminales.

Crimen organizado ‘golpea’ con fuerza a políticos en Perú

El pasado viernes fue asesinado en la norteña ciudad de Piura el abogado Percy Ipanaqué, quien era precandidato a diputado por el izquierdista partido Juntos por el Perú (JP), cuando faltaban pocas horas para celebrarse las elecciones internas que definirían a los representantes de cada organización política.

“Vivimos en una época convulsa, con mucha inseguridad ciudadana”, declaró Belaúnde a periodistas antes de solicitar que se deje “que la Policía haga su trabajo”.