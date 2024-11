¿Enojado con Donald Trump? Crucero ofrece un ‘escape’ de cuatro años de EU

¿Buscas pasar una temporada en un crucero? Tenemos noticias, y es que después del triunfo electoral de Donald Trump, la empresa Villa Vie Residences ofreció un paquete turístico de cuatro años para todos aquellos que hayan quedado inconformes con el resultado de las elecciones en Estados Unidos.

De acuerdo con el New York Post, la empresa de cruceros con base en Florida detalló que será el barco Villa Vie Odyssey el que realizará un recorrido por 140 países distintos y regresará cerca del periodo de las próximas elecciones del 2028.

Se trata del paquete “Skip Foward”, el cual brindará a los pasajeros la oportunidad de conocer siete continentes; sin embargo, también brindará paquetes de viaje de dos años para quienes no quieran salir del país durante tanto tiempo.

Esto con el fin de brindar a los pasajeros “flexibilidad para escapar de los atascos, la política y la monotonía de la vida de la ciudad”, según comentó el portavoz de Villa Vie Residences a Business Insider.

¿Cuánto cuesta subirse al barco Villa Vie Odyssey?

Para los interesados en viajar por cuatro años en el crucero, el precio de las habitaciones individuales comienzan en 255 mil 999 dólares (5 millones 119 mil 980 pesos), mientras que las habitaciones de ocupación doble cuestan desde 319 mil 998 dólares (6 millones 339 mil 960 pesos mexicanos).

En este sentido, todos los paquetes del crucero incluyen a los pasajeros comidas y bebidas con todo incluido, así como gimnasio, spa, entre otros.

Mientras que si los usuarios solo quieren viajar por dos años pueden comprar el paquete “Mid-Term Selection”, el cual tiene un costo de 150 mil 399 dólares (3 millones 007 mil 980 pesos mexicanos) para una habitación individual y 187 mil 998 dólares (3 millones 759 mil 960 pesos mexicanos) para una doble.

En este sentido, los que decidan viajar por dos años estarían fuera del país hasta 2026, durante las elecciones intermedias en Estados Unidos.

Además, la línea de crucero ofrece un viaje de un año llamado “Escape from Reality”, el cual tiene un costo de 79 mil 999 dólares (1 millón 599 mil 980 pesos mexicanos) así como un viaje de tres años, llamado “Everywhere but Home”, el cual está a partir de los 207 mil 999 dólares (4 millones 159 mil 980 pesos mexicanos).

* Con información de Bloomberg