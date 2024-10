Kamala Harris va por los republicanos ‘haters’ de Trump: ¿Qué necesita para ganar votos conservadores?

Kamala Harris está intensificando sus esfuerzos para convencer a los republicanos de que se unan y respalden su campaña en un intento por ampliar su atractivo electoral a menos de tres semanas del día de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

La campaña de la vicepresidenta se ha visto impulsada por el reciente respaldo de la ex representante Liz Cheney y el apoyo de otros republicanos opuestos a Donald Trump, acontecimientos que su equipo considera que refuerzan su intento de ganar más votantes republicanos en estados en disputa que los demócratas anteriores.

Para destacar ese impulso, Harris aparecerá este miércoles con Adam Kinzinger, un ex congresista republicano de Illinois que será uno de los aproximadamente 100 republicanos en el evento, incluidos media docena de ex miembros de la Cámara de Representantes y ex asistentes de Trump. El evento se llevará a cabo en Washington Crossing, en el estado clave de Pensilvania, donde los republicanos descontentos y los independientes se ofrecen para inclinar lo que las encuestas muestran como una carrera muy reñida.

La candidata demócrata también tendrá este miércoles su primera entrevista formal con Fox News —una sesión de 20 minutos con el presentador político jefe Bret Baier— en un arriesgado intento de llevar su mensaje directamente a los votantes conservadores.

Los asesores y aliados de Harris dicen que las filas de votantes de tendencia derechista decididos a evitar que Trump regrese al poder han crecido significativamente desde las últimas elecciones.

Muchos están motivados por la negativa de Trump a aceptar su derrota electoral de 2020 y sus reiteradas promesas de desmantelar las instituciones democráticas. Un número menor, dicen los aliados de Harris, se sienten atraídos por la vicepresidenta porque quieren ayudar a elegir a la primera mujer presidenta o respaldar sus posiciones sobre la economía, el aborto u otros temas.

¿Habrá votantes republicanos que voten por Kamala Harris?

Jeff Timmer, director de operaciones del Proyecto Lincoln, un comité de acción política fundado por conservadores que se oponen a Trump, dice que menos de 100 mil votantes republicanos anti-Trump en estados en disputa podrían marcar una diferencia significativa. Si deciden no votar, “estarían ayudando a Trump”, agregó.

El nueve por ciento de los posibles votantes republicanos dijeron que planeaban apoyar a Harris en una encuesta del New York Times/Siena College realizada la semana pasada, frente al 5 por ciento del mes anterior.

“Kamala Harris puede sorprender al final del día con republicanos puros o independientes que son esencialmente republicanos”, dijo David Plouffe, ex asesor de campaña del expresidente Barack Obama y ahora asesor principal de Harris, en un podcast reciente.

Los republicanos que han respaldado a los dos últimos candidatos presidenciales demócratas dicen que la campaña de Harris ha hecho un esfuerzo más concertado para atraer a los votantes de centroderecha que las operaciones de Joe Biden o Hillary Clinton. El respaldo de figuras de alto perfil del Partido Republicano, como Liz Cheney y Dick Cheney, ha ayudado.

“Se está creando una estructura de permisos en la que cada vez más republicanos dicen: ‘Ya basta, no queremos esto para nuestro país’”, dijo Olivia Troye, quien ha estado viajando a los campos de batalla como miembro de Republicanos por Harris.

Votantes republicanos ‘dan la espalda’ a Trump... pero temen a Harris

Trump ha calificado a Harris de liberal extrema, una caracterización que ella ha tratado de contrarrestar prometiendo trabajar con las empresas para hacer crecer la economía y prometiendo incluir a un republicano en su gabinete y formar un consejo asesor de políticas bipartidista.

El candidato demócrata a vicepresidente, Tim Walz, también ha aparecido en “Fox News Sunday” durante las últimas dos semanas, y la campaña está contratando regularmente partidarios y empleados en la cadena.

El encuestador republicano Frank Luntz dijo que la campaña de Harris está cometiendo un error de cálculo al enfatizar las amenazas que Trump podría representar para la democracia y debería centrarse en cambio en la economía.

En grupos de discusión, encontró que los votantes republicanos persuadibles que a menudo viven en los suburbios de ciudades de estados clave “personalmente no les gusta Trump”, pero temen que las políticas de Harris puedan afectarles sus bolsillos.

En un entorno mediático fragmentado, estos votantes de altos ingresos no comprenden plenamente sus propuestas, y Luntz no cree que una entrevista como la de Fox News sirva de ayuda. “No son los conservadores sociales, ni la gente que ve Fox News”, dijo Luntz.

Sin embargo, los republicanos anti-Trump creen que su defensa de la democracia será suficiente para ganar a decenas de miles de votantes republicanos en cada estado en disputa.

Craig Snyder, exjefe de gabinete del fallecido senador Arlen Specter de Pensilvania, fue uno de los primeros miembros del movimiento Never Trump y dijo que más de sus compañeros republicanos han adoptado su posición.

“Si hace unos años les hubiera dicho que habría un candidato (olvídense de quién sería), pero habría un candidato que tendría el apoyo entusiasta tanto de Dick Cheney como de Bernie Sanders, habrían pensado que era una locura, ¿verdad?”, dijo Snyder.