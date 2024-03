EU ‘se queda solo’ en defensa de Israel en la ONU: Países piden que alto al fuego en Gaza se respete

Estados Unidos se quedó solo en su interpretación de que la resolución aprobada el lunes por el Consejo de Seguridad de la ONU, la primera en la que se pide un “alto el fuego inmediato” en la Franja de Gaza, es de carácter no vinculante.

El portavoz de la secretaría general, Farhan Haq, preguntado al respecto, dijo este martes que las resoluciones del Consejo deben leerse según el artículo 25 de la Carta de la ONU, que reza: “los miembros de la ONU acuerdan aceptar y llevar a cabo las decisiones del Consejo de Seguridad”, pero se negó a ir más allá en su interpretación sobre la palabra “vinculante”.

El Consejo de Seguridad celebró este martes una nueva reunión dedicada a la cuestión palestina -ya prevista anteriormente- y en ella Rusia y China criticaron con dureza la nueva lectura que Washington quiere hacer ahora sobre las resoluciones de la ONU.

El embajador adjunto de China, Geng Shuang, mostró su sorpresa por la interpretación de Estados Unidos y afirmó ante el Consejo: “Todas las resoluciones del Consejo son vinculantes, incluida la 2728 (aprobada el lunes). Eso está más allá de toda duda. Todos los países que entran en la ONU tienen como compromiso implementar esas resoluciones. Es una obligación según la carta de la ONU”.

El embajador ruso, Vasili Nebenzia, se preguntó si las palabras de los distintos responsables estadounidenses “significan que Estados Unidos ya no se considera sujeto a las disposiciones de la ONU y está animando a Israel a hacer lo mismo”, porque en ese caso “no tiene ya ningún sentido en absoluto seguir discutiendo en esta cámara (el Consejo de Seguridad)”.

No solo fueron Rusia y China, habituales rivales de Estados Unidos; también el representante de Sierra Leona, Michael Imran Kanu, dijo que su país “quiere ser claro y sin equívocos: la resolución 2728 es vinculante para todos los Estados miembros”.

Y el argelino Amar Bendjma añadió: “La carta de la ONU es clara: las resoluciones del Consejo son vinculantes, no casi, no en parte, no quizás”, dijo gráficamente.

De una u otra forma, en algunos casos sin mencionar a Estados Unidos, todos los miembros del Consejo abundaron en la obligatoriedad de la resolución del lunes y cuestionaron así, directa o indirectamente, la lectura que Estados Unidos ha hecho de la resolución de ayer, que dejó perplejos a muchos observadores.

Hasta el lunes, había un consenso compartido por todo el mundo de que las resoluciones del Consejo de Seguridad son vinculantes, contrariamente a las de la Asamblea General, aunque no siempre se cumplan porque el Consejo no establece herramientas específicas para obligar a un país.

De hecho, la resolución aprobada a fines de diciembre para acelerar el paso de ayuda humanitaria en Gaza ha sido ignorada por Israel, que en lugar de levantar los obstáculos a esa ayuda ha hecho lo contrario -según todas las agencias de la ONU- sin que ello le haya costado ninguna sanción ni advertencia del Consejo.

Rusia llama a cumplir la resolución de la ONU para el cese el fuego en Gaza

El Ministerio de Exteriores de Rusia pidió este martes cumplir la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el alto el fuego en la guerra de Gaza aprobada la víspera con la abstención de Estados Unidos.

Exteriores indicó que esta resolución “fija de un modo claro y unívoco la exigencia del cese el fuego inmediato durante el mes de Ramadán, a cumplir por todas las partes y que conducirá a un fin duradero de los enfrentamientos”.

Moscú subrayó que esta resolución también prevé la posibilidad de llevar ayuda humanitaria al enclave palestino y la liberación de los rehenes retenidos por las milicias de Hamás.

Relatora de la ONU: ‘El silencio del mundo ante Israel ha permitido un genocidio en Gaza’

La relatora de la ONU para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, culpó a la comunidad internacional de permitir con su inacción que Israel cometa actualmente un genocidio en Gaza, al presentar ante el Consejo de Derechos Humanos un informe en el que ve “motivos razonables” para creer que se está cometiendo ese delito de lesa humanidad en la franja.

“La comunidad internacional no puede seguir ignorando el proyecto de Israel, que es el de librarse de Palestina y los palestinos en desafío a la ley internacional”, subrayó la experta italiana en su presentación del informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Agregó que “al no exigir a Israel que rinda cuentas, el mundo ha permitido que el genocidio se extienda por Gaza”, por lo que urgió a la comunidad internacional a que “cumpla sus obligaciones, lo que pasaría por la imposición de un embargo de armas y sanciones a Israel”.

Albanese presentó un informe, ya adelantado a la prensa el lunes, que bajo el título “Anatomía de un genocidio” considera que hay evidencias razonables para concluir que Israel está cometiendo al menos tres actos genocidas definidos como tales en la convención internacional que desde 1948 busca prevenir y sancionar ese delito.

“Cuando las intenciones genocidas son tan claras y ostentosas como ocurre en Gaza, no podemos mirar hacia otro lado, debemos confrontarlo, evitarlo y castigarlo”, aseguró.

¿Por qué Israel sí comete genocidio en Gaza?

La relatora presenta como pruebas de que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza (algo que todavía está tratando de determinar en La Haya la Corte Internacional de Justicia de la ONU) hechos como el asesinato de más de 30 mil palestinos en casi medio año de ataques, 13 mil de ellos bebés, niñas y niños.

“Periodistas, doctores, enfermeras, artistas, académicos, ingenieros, científicos y sus parientes... una sociedad entera está en el punto de mira”, subrayó la relatora, quien recordó que además de los más de 30 mil palestinos que han sido asesinados en el conflicto hay 12 mil desaparecidos y 71 mil personas han resultado heridas.

Albanese también resaltó que en las dos primeras semanas de ataques Israel bloqueó la entrada de cualquier tipo de ayuda humanitaria en Gaza, y en los meses posteriores ha seguido imponiendo fuertes restricciones en la llegada de agua, alimentos, electricidad y combustible.

Los actos de genocidio “han sido alimentados por un vehemente discurso antipalestino, que describe a toda la población de Gaza como enemigos que deben ser erradicados o expulsados a la fuerza”, aseguró, y afirmó que esta táctica permea toda la sociedad israelí, incluidos “altos cargos que llaman habitualmente a los soldados a aniquilar al pueblo de Gaza”.

Albanese agregó que “el genocidio en Gaza es la fase más extrema de un largo proceso de colonización y asentamiento para intentar eliminar a los palestinos”, que se prolonga durante más de 76 años en los que ese pueblo “ha sido oprimido de todas las maneras imaginables, destruyendo su derecho inalienable a la autodeterminación”