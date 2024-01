Hutíes responden a EU: ‘Terroristas son los que apoyan el genocidio de Israel en Gaza’

SANÁ.- El portavoz del movimiento rebelde hutí, Mohamed Abdelsalam, consideró un “honor” que su grupo haya sido designado hoy como “terrorista” por Estados Unidos y afirmó que esto no cambiará “la posición del Yemen en apoyo a Palestina”.

“La designación estadounidense no tiene valor y esto no cambiará la posición del Yemen en apoyo a Palestina, sino que lo consideramos como una medalla de honor por el apoyo a la resistencia palestina en Gaza, mientras que Estados Unidos ejerce su agresión contra el Yemen”, indicó en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Señaló que son las “políticas arrogantes” de Estados Unidos y su “apoyo a la entidad criminal sionista”, en referencia a Israel, los “verdaderos patrocinadores del terrorismo”.

“Pueden llamarnos como quieran”, dicen hutíes

En un comunicado, la oficina política de los hutíes afirmó que esta designación es “un comportamiento ridículo”, así como una “injusticia” que forma parte de la “desinformación estadounidense y su intento fallido de distorsionar la reputación de Ansar Allah (hutíes) y del pueblo yemení”.

Esta decisión -explicó- “afecta a todos los yemeníes, y esto es lo que nos hace declarar nuestro absoluto rechazo a esta arrogante medida contra un pueblo que nunca cruzó las fronteras de su patria para atacar a otros, no lanzó guerras destructivas durante décadas contra otros, no saqueó las riquezas de ningún pueblo, no estableció un Estado sobre las ruinas de la población indígena y no apoyó a una entidad de colonos ocupantes a expensas de otro pueblo”.

La oficina política también consideró que Washington “no tiene derecho a determinar para el Yemen quiénes son sus amigos y quiénes sus enemigos”, y les instó a que revisen “sus posiciones hacia los pueblos de la región y abandonen sus políticas agresivas contra el Yemen, Palestina y toda la región”.

Por otra parte, Mohamed al Bukhaiti, miembro del buró político de los hutíes , señaló en su cuenta de X que esta decisión “no aporta nada nuevo”.

“Esto se suma al hecho de que Ansar Allah (hutíes) goza en estos días de un gran apoyo popular que no tiene parangón a nivel local, árabe, islámico e internacional”, afirmó.

Además, esta decisión “minará la credibilidad de la administración estadounidense ante los pueblos del mundo porque el terrorista es el que apoya y protege a los autores del genocidio y no el que lucha para detenerlo”, aseveró.

Al Bukhaiti concluyó diciendo que los hutíes son “hombres de guerra”, pero también de paz, por lo que instó a Estados Unidos y el Reino Unido a que “detengan los crímenes de genocidio en Gaza y pongan fin a su agresión contra el Yemen”.

Si lo hacen, ellos detendrán “todas” sus operaciones militares de forma “inmediata y automáticamente”.

“La pelota está en su tejado y pueden llamarnos como quieran”, zanjó.

EU podría considerar revertir la decisión

La designación de los rebeldes hutíes como “terroristas” por parte de EU llega días después de que Estados Unidos y el Reino Unido iniciasen una campaña de bombardeos contra objetivos militares del grupo en el Yemen por los ataques de los insurgentes contra barcos vinculados a Israel en el mar Rojo y el estrecho de Bab al Mandeb, que han afectado gravemente al comercio marítimo internacional.

La designación entrará en efecto de aquí a 30 días, el próximo 16 de febrero, aunque en una llamada con periodistas, funcionarios estadounidenses aseguraron que EU “considerará” suspenderla si los hutíes cesan sus ataques en el mar Rojo.

En los 30 días hasta la entrada en vigor de la medida, Estados Unidos también pretende “diseñar” la implementación de las sanciones que acarrea la designación para que afecten en la menor medida posible a la población civil.

De hecho, la Administración de Joe Biden ha optado por catalogar al grupo hutí de “Terrorista Global Específicamente Designado” (SDGT, en inglés) en lugar de incluirlo en la lista de “Organización Terrorista Extranjera” (FTO, en inglés) porque las sanciones que acarrea son más leves.

Por ejemplo, la designación SDGT no implica sanciones para quienes provean “soporte material” a los hutíes y tampoco prevé prohibiciones de viaje, como sí lo hace estar incluido en la lista FTO.

El Yemen, en guerra desde finales de 2014 entre los hutíes y el Gobierno yemení reconocido internacionalmente, sufre una de las mayores catástrofes humanitarias del planeta, según la ONU.