¿Cuándo empieza y termina el Año Nuevo Chino 2024? Este animal le ‘dará vida’

Se acerca el inicio de un nuevo año y con ello vienen las celebraciones a nivel mundial. No obstante, en Asia, los festejos son diferentes como es el caso del multi celebrado año nuevo chino.

En China, el Año Nuevo Lunar inicia a finales de enero o a mediados de febrero de cada año y también es conocido como Festival de Primavera. Ahí cuentan con un calendario lunisolar.

Este es un momento de celebración para las familias chinas.

En el periodo previo, las personas viajan hacia sus lugares de origen para visitar a sus familias. Como parte de ello, se acostumbra hacer limpieza profunda antes para recibir el año, pues se considera que los quehaceres en el primer día del nuevo ciclo pueden ‘barrer’ la buena suerte y la riqueza.

Calendario chino: ¿Cuánto dura el Año Nuevo 2024?

El tiempo se mide de acuerdo con el calendario lunisolar, que se rige por ciclos que se componen de 60 años, divididos en 12 subciclos cada uno. Es decir, cada año en el calendario chino está compuesto por 355 días.

A cada subciclo se le otorga un animal del zodiaco chino y un elemento (tierra, metal, agua, madera y fuego).

Los festejos de cada Año Nuevo chino inician durante la segunda luna nueva, luego del solsticio de invierno del 21 de diciembre.

Debido a la configuración del calendario, cada Año Nuevo Lunar cae en una fecha distinta al calendario gregoriano que se usa en México y otros países occidentales. No obstante, se estima que cada periodo da comienzo en algún momento entre el 21 de enero y el 20 de febrero, de acuerdo con el Timothy S. Y. Lam Museum of Anthropology.

¿Año Nuevo Chino: en qué fecha inicia?

En 2024, el Año Nuevo chino cae el sábado 10 de febrero. Las celebraciones se extienden por varios días, para terminar el 24 de febrero en el Festival de los Faroles. Se estima que el periodo terminará el 29 de enero de 2025, cuando daría inicio el periodo de la serpiente de madera.

¿Cuándo empieza y termina el Año Nuevo Chino 2023?

Los festejos del Año Nuevo Lunar de 2023 se celebraron el domingo 22 de enero, y el animal representativo en este ciclo ha sido el conejo de madera, el cual representa longevidad y paz.

El conejo es el cuarto animal del ciclo de 12 periodos de los signos zodiacales chinos, y será hasta 2035 cuando la liebre vuelva a estar en el calendario.

Este animal es considerado por la cultura oriental como abierto, optimista, sensible e imaginativo. Su fortaleza es la amabilidad, la inteligencia aguda, el entusiasmo y la sincera modestia, así como la alegría.

Antes, en 2022 se conmemoró el año del Tigre.

Año Nuevo Chino (Cuartoscuro)

2024, año del dragón de madera

En 2024, inicia el periodo del Año del Dragón de Madera. Este es el quinto animal del ciclo.

Este animal simboliza el poder, lo energético, la vitalidad. Se estima que las personas nacidas bajo este signo son idealistas y románticas, pero también líderes y visionarias, según las tradiciones.

Además, otros años del Dragón anteriores han sido el 2012 (Dragón de agua), el 2000 (Dragón de metal) y 1988 (Dragón de Tierra). En tanto, el siguiente año con este animal será hasta 2036 (Año del Dragón de Fuego).

Como parte del calendario, los días importantes serán los siguientes:

Xiǎonián o Año Pequeño: Del 2 al 9 de febrero de 2024 se iniciarán los preparativos para el Año Nuevo Lunar.

Chúxì o Noche del Año Nuevo: Del 10 al 20 de febrero se lleva a cabo el Festival de Primavera, con el Año Nuevo chino iniciando oficialmente el 10 de febrero.

Yuánxiāojié o Festival de los Faroles: Del 21 al 24 de febrero serán los preparativos para el Festival de las Linternas, que se conmemora en el último día.

¿Cómo se festeja el Año Nuevo Chino?

Para el Año Nuevo Lunar, las familias hacen limpieza previamente. También adquieren decoraciones rojas, atuendos y regalos.

Se suele decorar con papeles rojos en las ventanas, pues se considera que este color atrae la suerte.

Además, se colocan carteles de dioses protectores en las entradas de los hogares. Y las personas visitan los templos para rendir tributo a los ancestros y rezar por la salud, el éxito, la fortuna y un año mejor.

En cuanto a la comida, algunos platillos imprescindibles son el pescado, que representa la abundancia; el pastel de arroz; las naranjas; las albóndigas, pues son vistas como similares a los lingotes de oro; entre otros alimentos.

Con información de The Conversation, China Highlights, Chinese New Year y Timothy S. Y. Lam Museum of Anthropology.