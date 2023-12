Trump ‘sigue en el juego’ de las elecciones 2024: Estas son sus propuestas para la presidencia

La Corte Suprema de Michigan mantuvo al expresidente Donald Trump en la boleta de las elecciones primarias del estado y mencionó que no escuchará la apelación del fallo de un tribunal inferior de grupos que buscan evitar que el exmandatario aparezca en la boleta electoral.

Una solicitud de las partes para apelar una sentencia del tribunal de apelaciones de Michigan del 14 de diciembre fue considerada, pero denegada “porque no estamos convencidos de que las cuestiones presentadas deban ser revisadas por este tribunal”, detalló el máximo tribunal.

El fallo se produjo tras la decisión del 19 de diciembre de la Corte Suprema de Colorado, que declaró a Trump inelegible para ser presidente por su papel en el asalto del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio. Se trata de la primera vez en la historia que se utiliza la Sección 3 de la 14ta Enmienda de la Constitución para descalificar a un candidato presidencial.

Los casos de Michigan y Colorado están entre decenas que buscan mantener el nombre de Trump fuera de las papeletas electorales estatales. Todos apuntan a la llamada cláusula de insurrección, que impide ocupar un cargo a quien “haya participado en una insurrección o rebelión” contra la Constitución.

Trump presionó a dos funcionarios electorales de Wayne, Michigan, para que no certificaran los totales de votos de las elecciones de 2020, según la grabación de una llamada telefónica posterior a las elecciones revelada en un informe del 22 de diciembre por The Detroit News. La campaña del expresidente para 2024 no ha confirmado ni negado la legitimidad de la grabación.

Los abogados de Free Speech for People, un grupo liberal sin fines de lucro también implicado en los esfuerzos por mantener el nombre de Trump fuera de la papeleta de las primarias en Minnesota, habían pedido a la Corte Suprema de Michigan que se pronunciara antes de Navidad.

El grupo argumentó que el tiempo era “esencial” debido a “la necesidad apremiante de finalizar e imprimir las papeletas para las elecciones primarias presidenciales”.

¿Cuáles son las propuestas de Trump si gana la presidencia de EU?

Entre sus propuestas para llegar a la presidencia de EU, Trump intentaría despojar a decenas de miles de empleados de carrera de sus protecciones de servicio civil, por lo que podrían ser despedidos mientras busca anular al “Estado profundo”.

Más allá de los despidos, Trump busca tomar medidas enérgicas contra los funcionarios del gobierno que filtran información a los periodistas. Y quiere exigir que los empleados federales pasen una nueva prueba de servicio civil.

Respecto a la migración, Trump se ha comprometido a detener inmediatamente la “invasión” de la frontera sur de Estados Unidos y poner fin a la inmigración no autorizada. El exmandatario asegura que traerá miles de tropas estacionadas en el extranjero y trasladará a agentes federales, incluidos los de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el FBI, a las fuerzas de inmigración, así como construir más muro fronterizo.

En temas de comercio, Trump busca instaurar un sistema de aranceles de alrededor del 10 por ciento sobre la mayoría de los productos extranjeros. Las sanciones aumentarían si los socios comerciales manipularan sus monedas o incurrieran en otras prácticas comerciales desleales.

En la política exterior de EU, Trump ha dicho que está del lado de Israel en su guerra contra Hamás y apoyará los esfuerzos de Israel para “destruir” al grupo extremista. Dice que seguirá “reevaluando fundamentalmente” el propósito y la misión de la OTAN.

Además, Donald Trump dice que pedirá al Congreso que apruebe un proyecto de ley que establezca que “solo dos géneros”, determinados al nacer, sean reconocidos por su país y ha dicho que presionará al Congreso para que prohiba la intervención hormonal o quirúrgica para menores transgénero en los 50 estados.

En cuanto a la energía, su objetivo es que Estados Unidos tenga la energía y la electricidad de menor costo que cualquier otra nación del mundo. Además, dice que intensificará la extracción de petróleo en tierras públicas y ofrecerá exenciones fiscales a los productores de petróleo, gas y carbón.

Trump amenaza con salir del Acuerdo de París sobre el cambio climático, poner fin a los subsidios a la energía eólica y eliminar las regulaciones impuestas y propuestas por el gobierno de Biden dirigidas a las bombillas incandescentes, las estufas de gas, los lavavajillas y las duchas.

El expresidente también quiere poder opinar sobre los planes de estudios escolares y promete luchar por la “educación patriótica”. Dice que, bajo su gobierno, las escuelas “enseñarán a los estudiantes a amar a su país, no a odiarlo como se les enseña ahora” y promoverá “la familia nuclear”, incluidos “los roles de las madres y los padres” y las “cosas que hacen que los hombres y las mujeres sean diferentes y únicos”.