‘No podemos dejarlo ganar’: Biden no buscaría la reelección si Trump no se hubiera postulado

El presidente Joe Biden dijo que tal vez no se postularía para un segundo mandato si Donald Trump no buscara regresar a la Casa Blanca, argumentando que el expresidente representaba una grave amenaza para la democracia estadounidense.

“Si Trump no se postulara, no estoy seguro de que yo lo haría”, dijo Biden, de 81 años, a los donantes el martes en un acto de recaudación de fondos de campaña en Massachusetts. “Pero no podemos dejarlo ganar por el bien de nuestro país”.

Biden se ha enfrentado a persistentes dudas de los votantes sobre su decisión de buscar cuatro años más en el cargo debido a su edad. El presidente ha tratado de contrarrestar esas preocupaciones argumentando que Trump desmantelaría las instituciones democráticas de Estados Unidos y revocaría leyes que permitirían que más personas accedieran a la atención médica.

El presidente también ha tratado de calmar las preocupaciones sobre la edad con humor. En otra recaudación de fondos el martes, Biden señaló que recibió 81 millones de votos en las elecciones de 2020 con una broma sobre ser octogenario.

“Es un infierno cumplir 40 años dos veces”, dijo Biden.

Advierten que si Trump gana pondrá ‘en juego’ la salud de hispanos

La campaña electoral del presidente de EU, Joe Biden, está incrementando sus esfuerzos para transmitir a los hispanos un mensaje clave para las elecciones de 2024: si Donald Trump gana, la cobertura médica de la que dependen estará en peligro.

La advertencia se lanza después de que Trump amenazara durante el fin de semana con reabrir el debate para derogar la Ley de Cuidado Asequible de la Salud (ACA), conocida como “Obamacare” y que los republicanos intentaron derogar durante años después de su entrada en vigor en 2010.

Más de 40 millones de personas reciben atención médica con los seguros que se pueden adquirir a través de esa ley o de “Medicaid”, un programa para personas de bajos recursos creado en 1965 y que fue ampliado por algunos estados para incluir a más estadounidenses necesitados.

Esa expansión, que comenzó a implementarse en 2013, ha sido especialmente beneficiosa para los hispanos, quienes vieron cómo la tasa de personas sin seguro disminuía del 40.2 por ciento al 24.5 por ciento en 2021, según un informe de la fundación “Comommonwealth Fund” dedicada a promover el acceso a la atención médica.